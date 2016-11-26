Ле Пен не станет президентом Франции – Юнкер

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Глава Еврокомиссии не рассматривает даже такую гипотезу.

Юнкер уверен, что Ле Пен не стать президентом Франции © European Council

Лидер Народного фронта Марин Ле Пен не станет президентом Франции, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Euronews, отвечая на вопрос телезрителя о судьбе европейского проекта в случае избрания президентом Ле Пен.

"Я не рассматриваю даже гипотезу о том, что госпожа Ле Пен может стать президентом Франции. Она им не станет", - заявил Глава Еврокомиссии.

Выдвижение Франсуа Фийона кандидатом от "республиканцев", по оценкам французских СМИ и аналитиков, может обострить внутрипартийную борьбу между кандидатами-социалистами, в частности – между действующим президентом Франсуа Олландом и премьером и Манюэлем Вальсом. Вальс полагает, что у Олланда нет шансов против сильного кандидата от правых сил, пишет в своей статье для ZN.UA Алексей Коваль.

По мнению автора, успех Фийона стал неприятным сюрпризом и для кандидата от ультраправого и пророссийского "Национального фронта" Марин Ле Пен, поскольку консервативные и антиисламские заявления Фийона могут оттянуть у нее электорат.

"Согласно соцопросам, Ле Пен на данный момент имеет поддержку на уровне 29%, и достойную конкуренцию ей мог составить только Ален Жюппе. Таким образом, если этот политик проиграет Фийону в ходе "праймериз" в воскресенье, мы, возможно, станем свидетелями противоборства двух правых политиков, заклятых "друзей Путина" Фийона и Ле Пен друг с другом", – заключил автор.

По данным СМИ, именно Франция тормозит одобрение механизма приостановления безвиза, без принятия которого Евросоюз не может предоставить безвизовых режим для граждан Украины и Грузии.