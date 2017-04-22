Ле Пен не отталкивает электорат проросийской риторикой из-за вторичности вопросов внешней политики

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Украина для большинства французов является далекой коррумпированной страной.

Победа Ле Пен будет означать смягчение риторики Франции к России, а возможно и признание Крыма MarineLePen / facebook

В случае победы Марин Ле Пен французская политика войдет в период турбулентности. Ее высказывания о России дают представление об общей стратегии относительно Украины. Вполне вероятно, что Ле Пен будет считать нецелесообразным продолжение санкций против РФ и признает присоединение Крыма законным. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт Института общественно-экономических исследований Оксана Митрофанова.

Автор отмечает, что для обычных граждан более актуальными являются вопросы внутренней политики, чем внешней. Когда Ле Пен призывает признать, что присоединение Крыма было законным, и снять санкции с России, необходимо понимать, что для большинства французов Украина является далекой страной, бедной и слишком коррумпированной. Страной, которую некоторые французы пренебрежительно называют белой Африкой.

Марин Ле Пен также стала фигуранткой нескольких скандалов. Впрочем, для ее рейтинга они не будут иметь таких последствий, как в случае Франсуа Фийона. Давно уже пишут о кредите, полученном Ле Пен от банка, связанного с Россией, но этот факт не касается французского бюджета и непосредственно интересов французов, отмечает автор.

Тем временемимеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".