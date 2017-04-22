Ле Пен не отталкивает электорат проросийской риторикой из-за вторичности вопросов внешней политики

Украина для большинства французов является далекой коррумпированной страной.
Автор отмечает, что для обычных граждан более актуальными являются вопросы внутренней политики, чем внешней. Когда Ле Пен призывает признать, что присоединение Крыма было законным, и снять санкции с России, необходимо понимать, что для большинства французов Украина является далекой страной, бедной и слишком коррумпированной. Страной, которую некоторые французы пренебрежительно называют белой Африкой.
Марин Ле Пен также стала фигуранткой нескольких скандалов. Впрочем, для ее рейтинга они не будут иметь таких последствий, как в случае Франсуа Фийона. Давно уже пишут о кредите, полученном Ле Пен от банка, связанного с Россией, но этот факт не касается французского бюджета и непосредственно интересов французов, отмечает автор.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA