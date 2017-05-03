Ле Пен хочет поменять избирательную систему в случае победы на выборах

Референдум об изменении избирательной системы может пройти уже этим летом.

Ле Пен хочет поменять избирательную систему, которая не давала ее силе набрать достаточно мест в парламенте sobitiy.ru

Представители штабаговорят о возможных изменениях в избирательной системе страны, в случае победы ультраправой кандидатки на президентских выборах. Если Ле Пен станет президентом, однако не сможет заручиться поддержкой новоизбранного парламента, то она объявит референдум об изменении избирательной системы и распустит парламент, пишет Reuters

Во Франции действует двухтуровая мажоритарная избирательная система, которая на протяжении последних лет не дает "Национальному Фронту" Ле Пен конвертировать свою поддержку в места в парламенте.

Ранее кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях,. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".