Ле Пен хочет поменять избирательную систему в случае победы на выборах

Референдум об изменении избирательной системы может пройти уже этим летом.
Во Франции действует двухтуровая мажоритарная избирательная система, которая на протяжении последних лет не дает "Национальному Фронту" Ле Пен конвертировать свою поддержку в места в парламенте.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA