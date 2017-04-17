Лавров считает "непартнерскими" западные обвинения в адрес России за войну в Украине

При этом он добавил, что Москва будет ориентироваться на заявления Трампа, а не его помощников и дипломатов.

Лавров каким-то образом оправдал войнами в Ираке и Ливии российское вторжение в Украину и Сирию. president.pl

Министр иностранных дел Россиив очередной раз выразил свое недовольство тем, что Запад критикует Москву из-за военной агрессии против Украины и вмешательства в гражданскую войну в Сирии.

"Уже не очень хочется комментировать все те голословные обвинения в наш адрес, которые выдвигаются. Сначала это была Украина, затем в этом контексте стала упоминаться Сирия, сейчас кто-то из американских деятелей или официальных лиц в Лондоне стали говорить, что с Россией можно сотрудничать, но пусть она ведет себя хорошо в Украине, в Сирии и теперь речь идет о Корейском полуострове. Уже и здесь Россия кому-то должна что-то делать", - цитирует слова Лаврова УНИАН.



Глава российского МИД подчеркнул, что якобы российской вины в современных конфликтах нет. Вместо этого, он обвинил США и Запад в появлении террористических организаций "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра", добавив, что именно западные союзники "разрушили" Ливию, Афганистан и Ирак. Этим он оправдал российскую роль России в войнах в Украине и Сирии, добавив, что Запад не может ее ни в чем обвинять.

"Это непартнерский подход, мы его не принимаем", - сказал Лавров.

При этом, он добавил, что Москва готова к восстановлению отношений с Вашингтоном. И в этом она будет ориентироваться на заявления Трампа, а не его помощников и дипломатов.

Напомним, что на прошлой неделе после встречи с Путиным и Лавровым Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о низком уровне доверия между США и РФ.

Накануне визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву в Государственном департаменте сообщили о его намерениях в очередной раз напомнить кремлевскому руководству, что санкции за вооруженную агрессию против Украины будут действовать до выполнения Минских договоренностей, а "крымский пакет" санкций останется в силе до возвращения оккупированного полуострова под контроль Украины.