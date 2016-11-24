Лавров подтвердил встречу глав МИД нормандского формата 29 ноября в Берлине

На встрече министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины должна быть утверждена "дорожная карта" выполнения Минских соглашений. Но она пока под вопросом.

Лавров прекратил отрицать, что встреча в нормандском формате пройдет 29 ноября Twitter/Дмитрий Смирнов

Встреча глав МИД нормандской четверки состоится 29 ноября в Берлине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В то же время он выразил сомнение, что на встрече удастся договориться по всем параметрам "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

"Работа идет очень туго и я сомневаюсь, что до 29 ноября можно будет договориться по всем параметрам, хотя мы будем делать для этого все от нас зависящее, но повторю еще раз - на основе тех пониманий, которые были достигнуты лидерами", - сказал он.

"Сохраняется достаточно серьезный риск того, что это может опять оказаться встречей ради встречи", - сказал Лавров.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров 22 ноября заявил, что встреча глав МИД нормандского формата зависит от наличия подготовленной "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. По его словам, "пока такого консенсуса нет, работа продолжается".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.