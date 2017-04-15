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Лавров отреагировал на шутку Турчинова о переходе российской границы

15 апреля в 14:22

Глава МИД РФ связал шутку Турчинова с обвинениями Украины в нежелании выполнять "Минск".

Полторак турчинов
В российском МИД не оценили шутку Турчинова
Василий Артюшенко, ZN.UA
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на шутку секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что после победы сил АТО главное не перейти российскую границу.

"Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели", сказал Лавров, передает российское агентство "РИА Новости".

Он также связал шутку Турчинова с обвинениями в том, что "украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять Минские договоренности".

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Ранее сообщалось, что Александр Турчинов пошутил: побеждая россиян в АТО, главное не перейти границу РФ.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу (смеется — ред.)", - сказал Турчинов  

По материалам: РИА Новости
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Тэги Турчинов граница Россия Украина шутка Лавров АТО
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2 комментария
  • Marat1974M Сегодня, 14:56 А лаврун досих-пор не коментирует отмазку рос-дипломатоа в ГААГЕ про оружие облобчленцев доставаемых с шахт юговостока донецкой обл... ???? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Nona Mius Сегодня, 14:38 Этому придурку надо было в своё время защищать границы Украины, а не шутки сейчас шутить. Ответить Цитировать
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