Лавров отреагировал на шутку Турчинова о переходе российской границы

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Глава МИД РФ связал шутку Турчинова с обвинениями Украины в нежелании выполнять "Минск".

В российском МИД не оценили шутку Турчинова Василий Артюшенко, ZN.UA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на шутку секретаряАлександра Турчинова о том, что после победы сил АТО главное не перейти российскую границу.

"Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели", сказал Лавров, передает российское агентство "РИА Новости".

Он также связал шутку Турчинова с обвинениями в том, что "украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять Минские договоренности".

Ранее сообщалось, что Александр Турчинов пошутил: побеждая россиян в АТО, главное не перейти границу РФ.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу (смеется — ред.)", - сказал Турчинов