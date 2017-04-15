Лавров отреагировал на шутку Турчинова о переходе российской границы

Глава МИД РФ связал шутку Турчинова с обвинениями Украины в нежелании выполнять "Минск".
"Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели", сказал Лавров, передает российское агентство "РИА Новости".
Он также связал шутку Турчинова с обвинениями в том, что "украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять Минские договоренности".
Ранее сообщалось, что Александр Турчинов пошутил: побеждая россиян в АТО, главное не перейти границу РФ.
"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу (смеется — ред.)", - сказал ТурчиновРИА Новости