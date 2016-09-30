Лавров отказался извиняться за сбитый "Боинг"

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Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, когда будут предъявлены обвинения.

Лавров отверг предложение извиниться за отнятые 298 жизней МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за сбитый над Донбассом "Боинг-777" Малайзийских авиалиний.

"Принести извинения за что?" - спросил он в ответ на предложение ведущего Би-би-си Стивена Сакура принести извинения в связи с информацией международной комиссии о том, что ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, прибыл в Донбасс из России, а затем был увезен обратно.

По словам министра, Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено. "Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - добавил он.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.