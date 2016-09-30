Лавров отказался извиняться за сбитый "Боинг"

Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, когда будут предъявлены обвинения.
"Принести извинения за что?" - спросил он в ответ на предложение ведущего Би-би-си Стивена Сакура принести извинения в связи с информацией международной комиссии о том, что ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, прибыл в Донбасс из России, а затем был увезен обратно.
По словам министра, Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено. "Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - добавил он.
Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.
Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.Русская служба Би-би-си