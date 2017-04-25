Лавров назвал "лживой" информацию о поставках оружия "Талибану"

МИД России считает эту информацию "попыткой отвлечь внимание от смены курса в Сирии".
Ранее сообщалось, что во время слушаний в Конгрессе США командующий центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел сказал, что можно предположить поддержку террористической организации "Талибан" Россией. По словам генерала, такая поддержка, в том числе, может заключаться в передаче вооружения.
Ранее Глава миссии НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон сообщил о том, что связи "Талибана" с Россией и Ираном не способствуют установлению стабильности в регионе.
Ранее Кабулов заявил, что у РФ и талибов есть общие интересы. "Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией", - сказал он.
Также сообщалось о том, что НАТО сохранит свое военное присутствие в Афганистане. Такая мера принята не только ради безопасности Афганистана, но и потому что страны альянса не хотят, чтобы эта страна вновь стала "заповедником" террористов.ТАСС