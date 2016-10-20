Латвия собирается бороться с российским сепаратизмом в школах – Wyborcza

Учителям, которые проявляют "нелояльность" к стране, грозит увольнение и запрет работать в школах на 5 лет.

Латвия будет увольнять из школ "нелояльных" учителей. Flickr/Gerard Flores

Властибоятся подрывной деятельности русского меньшинства с тех пор, как Россия вторглась в Украину. С того времени в балтийской стране стали жестче наказывать жителей, которые ставят под сомнение латвийскую независимость.

Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что в Латвии появился новый законопроект реформы образования, который вызвал возмущение среди русского меньшинства. В двухмиллионной стране каждый четвертый житель – русский, при этом родным русский языкназывают 37% людей. Но у него нет официального статуса в Латвии.

Проект реформы, внесенный в латвийский Сейм, не запрещает использовать русский язык в школах. Но его считают вторым шагом на пути ограничения ее применения. Первым был закон, принятый в 2004 году, который обязал школы проводить 60% занятий на латвийском языке.

Нынешний законопроект, если его примут в Сейме и подпишет президент, предусматривает увольнение и запрет преподавать на 5 лет для учителей, которые проявляют "нелояльность к государству или конституции", а также занимают "неправильную позицию в отношении себя, других, труда, среды, общества и культуры".

Критики говорят, что формулировки в законопроекте слишком широкие и отвечают почти каждому учителю в Латвии. Кроме того, что именно означает "неправильная позиция", будет определять правительственная организация, подчиненная министерству образования.

Напомним, что с начала войны в Украине Балтийские страны постоянно страдают от российских военных провокаций. В частности, недавно разведывательный корабль РФ заплыв в экономическую зону Латвии. Это было судно "Жигулевськ" класса "Альпинист" вооруженных сил России.

За минувший год о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран и Великобритании. Так, в декабре прошлого годаистребители НАТО перехватиливоенный самолет РФ у границ Латвии, а спустя несколько дней к морским границам страны приблизился российский военный корабль.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности к применению силы, в РФ полеты своих бомбардировщиков называют "рутинным патрулированием".