Латвия построит новую военную базу

На ее территории в дальнейшем возведут порт для кораблей НАТО.

В Латвии будет новая военная база

В прибрежном городе Лиепае появится военная база вооруженных сил Латвии, заявил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

Единая военная база будет расположена на бульваре Атмодас на территории бывшего военного городка Кароста.

"В перспективе мы планируем разместить там отдельный военный порт. Наша цель - консолидировать всю военную инфраструктуру в одном месте. Это очень долгий проект, требующий огромных средств. Через 10 лет можно будет построить пристани, в том числе для кораблей НАТО", - заявил Гарисонс, передает Delfi.lv.

Развитие военной базы в Лиепае будет разбито на два этапа. На первом планируется возвести казармы, здание штаба, столовую, склады, медицинский центр, спортивный комплекс, ремонтную мастерскую, транспортные боксы и т.д. На втором этапе будут построены склад боеприпасов, заправочная станция, пристани и другие объекты.

15 октября Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ неподалеку от границы территориальных вод страны.

Ранее Финляндия заявила о нарушение воздушного пространства российским Су-27.

Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине.