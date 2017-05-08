Латвия обнаружила три военных корабля РФ возле своих территориальных вод

В нескольких километрах от латвийских территориальных вод были идентифицированы российские корветы.

Возле территориальных вод Латвии действует российский флот ИА Report

Латвийские вооруженные силы сообщили об активности кораблей ВМФ РФ в своей эксклюзивной экономической зоне.

Согласно сообщению латвийских ВС в Twitter, 7 мая в нескольких километрах от латвийских территориальных вод были идентифицированы российкие корветы "Ливень 551", "Серпухов 603" и "Морщанск 824".

2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824. — NBS (@Latvijas_armija) 7 травня 2017 р.

Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине. За минувшие годы о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран, Дании и Великобритании. Также значительно выросла активность ВМФ РФ в Балтийском море.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".