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Латвия обнаружила три военных корабля РФ возле своих территориальных вод

8 мая в 09:05

В нескольких километрах от латвийских территориальных вод были идентифицированы российские корветы.

корабли рф батлийское море
Возле территориальных вод Латвии действует российский флот
ИА Report
Латвийские вооруженные силы сообщили об активности кораблей ВМФ РФ в своей эксклюзивной экономической зоне.

Согласно сообщению латвийских ВС в Twitter, 7 мая в нескольких километрах от латвийских территориальных вод были идентифицированы российкие корветы "Ливень 551", "Серпухов 603" и "Морщанск 824".

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Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине. За минувшие годы о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран, Дании и Великобритании. Также значительно выросла активность ВМФ РФ в Балтийском море.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием"

По материалам: ZN.UA
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Тэги Латвия Россия ВМФ
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1 комментарий
  • Nightingale Сегодня, 09:26 Интересно, что это за фотка кораблей..уже много лет замечаю как она крутится в материалах о кораблях самых разных стран. Ответить Цитировать Пожаловаться
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