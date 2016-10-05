Лагерь Трампа за 90 минут стал "врагом" Путина – WP

Кандидат-республиканец на пост вице-президента вдруг отрицал все сказанное ним и Трампом до этого.

Пенс, казалось, хотел заменить Трампа в качестве кандидата в президенты США. shawsblog2011.blogspot.com

Во время предвыборных дебатов кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс неожиданно начал брать пример со своего соратника

"Ситуация, которую мы ежечасно наблюдаем в Сирии, - это результат провальной внешней политики, которую Хиллари Клинтон помогла этой администрации создать и вести", - сказал он, напомнив, как Россия вторглась в Украину и теперь вмешивается в сирийскую войну. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Кейн не мог поверить своему счастью.

"Так вы же, парни, любите Россию!" - перебил он своего соперника.

"Что же, похоже не сегодня. Впервые член республиканского бюллетеня на президентских выборах жестко выступил против России и ее президента Владимира Путина. Возможно, совсем не совпадение то, что нигде рядом со сценой не было видно Дональда Трампа", - пишет Washington Post.

Пенс назвал Путина "маленьким и задирливим лидером", который пытается "диктовать свои условия США". Он обвинил президента Барака Обаму и Хиллари Клинтон в "пробуждении агрессии в России, которую она вылила сначала на Грузию несколько лет назад". При этом он забыл, что в 2008 году в Белом доме работала администрация республиканца Джорджа Буша-младшего, а не Обамы.

"И вот теперь они вторглись в Крым, теперь они вмешиваются в дела на Ближнем Востоке", - продолжал Пенс.

Кейн напомнил, что Трамп, вероятно, даже не знает, что Крым – это часть Украины. И на это указывают его комментарии, которые он сделал в эфире ABC в июле. Но Пенс возразил, добавив пренебрежительно, что Россия "в 16 раз экономически слабее", чем США, а ее система коррумпирована и отравлена кумовством.

Пенс также опроверг, что называл Путина более сильным лидером, чем Обама, хотя именно это он и сделал на самом деле.

"Когда Дональд Трамп и я следим за событиями, как я уже сказал, в Сирии, в Иране, в Украине, то видим, что этот маленький и задирливий лидер России стал сильнее на мировой арене, чем нынешняя администрация. И это прискорбный факт. Это не похвала в адрес Владимира Путина. Это критика слабого и непоследовательного лидерства", - сказал соратник Трампа.

Но на самом деле в сентябре, защищая скандальные слова миллиардера-кандидата в президенты, Пенс сказал в интервью СNN: "Я думаю, что Владимир Путин неоспоримо более сильный лидер в своей стране, чем Барак Обама в нашей". Таким образом, кандидат в вице-президенты возразил сам себе. Но это был не единственный эпизод во время дебатов.

Вместо того, чтобы как и Трамп, хвалить возможное "сотрудничество" Америки и России, он призвал жестко выступить против экспансионизма Москвы.

"В целом на протяжении дебатов Пенс звучал не как второй номер в бюллетене Трампа-Пенса, а как человек, который полностью хочет изменить порядок имен в нем. И его выступление против России было прекрасной иллюстрацией этого. Дружественность Трампа к России была его особенностью с начала кампании. Миллиардер появлялся в эфире прокремлевского телеканала Russia Today и писал на своей странице в Twitter, станет ли Путин его новым "лучшим другом". И вот во вторник Пенс выступил как человек, которому чужда такая мягкость к русскому медведю", - говорится в статье.

Трамп на своей странице в Twitter написал, что смотрел дебаты с участием своего соратника. Он ничего не писал, чтобы оправдать свои слова лояльности к России или объяснить комментарии Пенса. Вместо этого он опубликовал свою статью под заголовком: "Тесные связи Клинтон с Путиным, которые стоит исследовать".

Напомним, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия нарушила достигнутые договоренности с США о перемирии в Сирии.

Трамп также фактически впервые выступил с критикой в адрес российского президента. В частности, он заявил, что российский лидер Владимир Путин "не испытывает уважения" к президенту США Барака Обамы, ни к кандидату в президенты от Демократической партии, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

Накануне, издание Washington Post сообщило, что до Трампа наконец дошло, что не стоит хвалить Путина. Редакция издания в своей статье, в частности, имела в виду последние высказывания кандидата-республиканца во время недавнего выступления в Polish American Congress.