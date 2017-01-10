Курение обходится мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно – ВОЗ

Через 13 лет от курения будут умирать по 8 миллионов человек в год.

Потери экономики от вредной привычки достигли колоссальной суммы flikr.com

Ежегодные потери мировой экономики от последствий табакокурения составляют 1 трлн долларов, они приходятся на расходы в сфере здравоохранения и потерю производительности.

На данном этапе в мире умирают по 6 млн курильщиков в год, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института рака США, пишет Reuters.

Докладчики отмечают, что к 2030 году смертность курильщиков увеличится на треть – до 8 млн человек ежегодно, причем основное количество умерших придется на страны с низким уровнем жизни.

В докладе отмечаются жесткие меры по борьбе с курением в Австралии, которые уже хотят взять за пример правительства Норвегии, Словении, Канады, Сингапура, Бельгии и ЮАР.

Как сообщалось, в Украине с 2017 года акциз на табачные изделия повысится с нового года на 40%.