Курды выбили ИГИЛ из важного города вблизи Мосула

Когда курды подошли к городу, большинство боевиков его уже покинули.

Бойцы "Пешмерга" заняли еще один иракский город Ayman Oghanna/BuzzFeed News

Бойцы вооруженных отрядов "пешмерга" автономного Иракского Курдистана заняли стратегически важный город Башика неподалеку от Мосула в Ираке.

Город Башика был на линии фронта с исламистами более двух лет, с тех пор как боевики ИГИЛ захватили его вместе с соседним Мосулом, сообщает Радио Свобода.

Когда в Башик вошли около 2 тыс. курдских бойцрв, большинство боевиков ИГИЛ на то время уже покинули город и там оставались около их сторонников. От Башика до Мосула – всего 13 километров.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.