Курды атакуют районы вблизи "столицы" ИГИЛ

Войска "Сирийских демократических сил" заявили, что готовы освободить Ракку.
Курдские войска начали наступление на "столицу" террористической группировки "Исламское государство" сирийский город Ракка.
Пресс-секретарь войска Джихан Эмед заявила, что курдские силы могут окружить 550 квадратных километров территории к северу от Ракки. Она также добавила, что солдаты "Сирийских демократических сил" при поддержке США ведут наступление на два фронта к северу от сирийской столицы боевиков, передает Associated Press.
В Сирийской обсерватории по правам человека заявили, что многие люди бегут из районов к северу от Ракки из-за боевых действий.
СДС заявляют, что их силы насчитывают 30 тысяч человек и они готовы выбить террористов из сирийского города.
Ранее в коалиции сирийских курдов и арабского ополчения, известной как "Демократические силы Сирии" объявили о начале наступления на сирийский город Ракка, удерживаемый боевиками ИГИЛ.
Напомним, в ночь на 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению ираксой "столицы" боевиков ИГИЛ города Мосул. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмарга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.
В воскресенье, 6 ноября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал боевиков ИГ, удерживающих Мосул, сложить оружие, если они хотят сохранить свои жизни.
Аль-Абади также подчеркнул, что наступательная операция правительственных войск в районе Мосула развивалась быстрее, чем планировалось, однако она может замедлиться из-за активного сопротивления боевиков, которые используют снайперов и придорожные мины.ZN.UA , Associated Press ,