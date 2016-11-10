Курды атакуют районы вблизи "столицы" ИГИЛ

Войска "Сирийских демократических сил" заявили, что готовы освободить Ракку.

СДС заявляют, что их силы насчитывают 30 тысяч человек blogs.timesofisrael.com

Курдские войска начали наступление на "столицу" террористической группировки "Исламское государство" сирийский город Ракка.

Пресс-секретарь войска Джихан Эмед заявила, что курдские силы могут окружить 550 квадратных километров территории к северу от Ракки. Она также добавила, что солдаты "Сирийских демократических сил" при поддержке США ведут наступление на два фронта к северу от сирийской столицы боевиков, передает Associated Press.



В Сирийской обсерватории по правам человека заявили, что многие люди бегут из районов к северу от Ракки из-за боевых действий.



СДС заявляют, что их силы насчитывают 30 тысяч человек и они готовы выбить террористов из сирийского города.

Ранее в коалиции сирийских курдов и арабского ополчения, известной как "Демократические силы Сирии" объявили о начале наступления на сирийский город Ракка, удерживаемый боевиками ИГИЛ.

Напомним, в ночь на 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению ираксой "столицы" боевиков ИГИЛ города Мосул. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмарга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

В воскресенье, 6 ноября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал боевиков ИГ, удерживающих Мосул, сложить оружие, если они хотят сохранить свои жизни.

Аль-Абади также подчеркнул, что наступательная операция правительственных войск в районе Мосула развивалась быстрее, чем планировалось, однако она может замедлиться из-за активного сопротивления боевиков, которые используют снайперов и придорожные мины.