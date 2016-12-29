Кто начнет 2017 год победителем, а кто проигравшим - Politico

Издание составило свой список, учитывая успехи лидеров, организаций и стран в уходящем году.

Трамп переедет со своей позолоченной квартиры в Белый дом.

Первыми в списке победителей в следующем году "под барабанную дробь" издание назвало "продавцов позолоты" Дональда и Меланию Трамп , которые в 2017 году переселятся в Белый дом.

"Интересно, есть ли хоть одна квартира, которая осталась без позолоты после их выселения?" - насмехается Politico.

Также издание считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тоже начнет новый год как победитель, поскольку у нее "есть немало причин улыбаться". Если переговоры относительно выхода Британии из ЕС пройдут хорошо, она станет национальной героиней. Если же Брюссель решит занять жесткую позицию, она сможет сыграть лидера осажденной Британии, которая противостоит вероломным чиновникам с континента.

"Мэй может презентовать себя как новую Маргарет Тэтчер и объявить парламентские выборы. Опросы сейчас дают ей 12% преимущества. Оппоненты-лейбористы сейчас переживают внутренний хаос, выбирая себе лидера из двух вариантов: или смешной юрист Боб Гельдоф, или миллионерша Джина Миллер, жена менеджера хэджфонда из Сити. В глазах избирателей оба кандидата не очень выгодны", - говорится в статье.

Еще один победитель - Владимир Путин военные авантюры в Украине и Сирии которого вернули Москве внимание мира.

"Демократия, тху! Российская экономика приходит в упадок, но безумный Влад редко когда чувствовал себя безопаснее в Кремле", - шутит издание.

Politico считает победителями 2017 года и весиллологов - ученых, которые исследуют флаги - объясняя это тем, что Brexit уколол Евросоюзу "наркотик национализма".

"А это значит, что придеться активно махать флагами", - пишет издание, добавляя, что они, похоже, понадобятся всем включая сторонников и ненвисников Трампа.

Марин Ле Пен в 2017 году ждет невероятное внимание СМИ и общества во Франции. Ведь в следующем году она станет кандидатом в президенты от "Национального фронта". Издание признает, что Ле Пен может и не победить. Однако не замечать ее неполучиться точно. А для ее партии это в некотором смысле триумф.

В хорошем положении перед 2017 годом оказался еще один француз - Мишель Барнье, который стал главным переговорщиком от ЕС о Brexit. Если ему удастся заставить Британию страдать, избиратели во Франции полюбят его. Он сможет рассчитывать на большую роль в любом правоцентристском правительстве. В случае же неудачи он сможет свалить всю вину на бывшего бельгийского премьер-министра Ги Верговстада, который также представляет сторону ЕС на переговорах.

Победителями в следующем году будут также бывший премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и лидер популистской партии "Движение пяти звезд" Беппе Грилло. Поражение премьер-министра Маттео Ренци на референдуме по конституционной реформе заставляет их улыбаться. Берлускони, по мнению издания, в 2017 году получит хорошую возможность вернуться в политику, а Грилло хоть и останется в оппозиции, однако его положение значительно улучшится.

Первым в списке "лузеров" 2017 года Politico называет нового премьер-министра Италии Паоло Гентилони. По мнению издания, он возглавил правительство в очень сложное время и вряд ли продержится долго.

Также в следующем году в проигрышном положении будет НАТО. Победитель на выборах в США Дональд Трамп может и не воплотит свои обещания, которые могут подорвать НАТО. Однако он уже создал неопределенность относительно будущего оборонной организации, которая была в основе западной дипломатии на протяжении 60 лет. Но учитывая, что так много стран не тратят на оборону 2% ВВП, НАТО выглядит слабенько.

Вряд ли 2017 год будет хорошим для народа Сирии. Издание поясняет, что внесло сирийцев в список тех, кто проиграл, потому что, учитывая опыт нынешнего года, тяжело представить, при каких условиях следующий может стать действительно хорошим для них.

Среди "лузеров" Politico видит и канцлера Германии Ангелу Меркель, которую в следующем году ждут парламентские выборы.

"Ее стабилизаторы уже не те. Мост протекает, а в воздухе пахнет беспорядками. То, что госпожа М устроила с иммиграционной политикой, привело к хаосу по всей Европе. Баварские машиностроители уже возбуждены из-за Brexit. Если канцлер вернется к власти при не очень выгодных обстоятельствах, как это повлияет на ее репутацию в долгосрочной перспективе?" - говорится в статье.

Тем временем, обозреватель RFERL Брайан Уитмор писал, что соседей России ждет тяжелый 2017 год. Он напоминает, как недавно директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников заявил, что Беларусь - это якобы "часть великой России" и "не должна" существовать независимо от Москвы. Тем временем, в Украине на протяжении последней недели пророссийские боевики усилили свои атаки, несмотря на формальное перемирие.