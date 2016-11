Крушение самолета с игроками бразильского футбольного клуба: последние новости

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 72 пассажира, в том числе футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", руководители клуба, тренерский штаб, технический персонал, журналисты и почётные гости.

"Шапекоэнсе" должен был в среду принять участие в первом финальном матче Южноамериканского кубка против колумбийского "Атлетико Насьональ".

Что случилось?

В 5:00 утра 29 ноября по киевскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании. Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия - за 30 км до места запланированного прибытия. Согласно последним данным, погибли 76 человек. "Шесть человек были спасены, но, к сожалению, один из них умер. Остальная часть пассажиров, к сожалению, погибли", - сообщил журналистам региональный начальник полиции Хосе Херардо Асеведо.

В своем Twitter ресурс Flightradar24 сообщил, что последний сигнал LMI2933 был получен, когда самолет находился на высоте 15500 футов (4,72 км), примерно в 30 км от пункта назначения.

Ранее уже сообщалось, что крушение произошло из-за плохих погодных условий. В то же время, по некоторым другим данным, катастрофа могла произойти из-за недостатка топлива в самолете.

Flight #LMI2933 took of from Santa Cruz (VVI) at 22:18 UTC time and lost signal from Flightradar24 near Medellin (MDE) at 02:55 UTC time pic.twitter.com/mLL7cGTf93