Крушение самолета с игроками бразильского футбольного клуба: последние новости

В катастрофе погибли 76 человек, в том числе футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе".

На борту самолета находились 9 членов экипажа и 72 пассажира Mi Oriente

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 72 пассажира, в том числе футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", руководители клуба, тренерский штаб, технический персонал, журналисты и почётные гости.

"Шапекоэнсе" должен был в среду принять участие в первом финальном матче Южноамериканского кубка против колумбийского "Атлетико Насьональ".

Что случилось?

В 5:00 утра 29 ноября по киевскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании. Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия - за 30 км до места запланированного прибытия. Согласно последним данным, погибли 76 человек. "Шесть человек были спасены, но, к сожалению, один из них умер. Остальная часть пассажиров, к сожалению, погибли", - сообщил журналистам региональный начальник полиции Хосе Херардо Асеведо.

В своем Twitter ресурс Flightradar24 сообщил, что последний сигнал LMI2933 был получен, когда самолет находился на высоте 15500 футов (4,72 км), примерно в 30 км от пункта назначения.

Ранее уже сообщалось, что крушение произошло из-за плохих погодных условий. В то же время, по некоторым другим данным, катастрофа могла произойти из-за недостатка топлива в самолете.

Flight #LMI2933 took of from Santa Cruz (VVI) at 22:18 UTC time and lost signal from Flightradar24 near Medellin (MDE) at 02:55 UTC time pic.twitter.com/mLL7cGTf93 — Flightradar24 (@flightradar24) 29 листопада 2016 р.

Сейчас на месте крушения работает 500 сотрудников службы спасения, однако, операции мешает плохая погода - в регионе сейчас идут ливни.

Самолет Avro RJ85 был произведен компанией, которая теперь является частью компании Великобритании UK's BAE Systems. Ранее его использовала сборная Аргентины по футболу.

Есть ли выжившие?

По данным колумбийских СМИ, в живых осталось только пять пассажиров: трое футболистов (в том числе вратарь Джексон Фольманн), одна из стюардесс и журналист, сопровождавший команду. Нескольким игрокам команды "Шапекоэнсе" удалось избежать трагедии, так как они не полетели с командой на игру. Среди них - Андреи, Демерсон, Иоран, Мартинуччо, Марсело Бук, Мойзес, Ненен, Нивалдо и Рафаэл Лима.

Ésta es la lista de pasajeros del avión del Chapecoense. pic.twitter.com/pMvkYUqUVK — Referee MX (@referee_mex) 29 листопада 2016 р.

В официальном Facebook команды "Шапекоэнсе" размещено краткое сообщение об аварии. Команда заявила, что пока будет воздерживаться от любых заявлений.

Видео и фото с места крушения

#EnVideo: Organismos de socorro están en la zona del desastre aéreo. Hospitales de la región en alerta. #EnDesarrollo pic.twitter.com/OyvH4Nk9rT — MiOriente (@MiOriente) 29 листопада 2016 р.

О клубе "Шапекоэнсе"

"Шапекоэнсе" — бразильский футбольный клуб из города Шапеко, штат Санта-Катарина. На свет клуб появился в мае 1973 в результате слияния двух команд – "Индепендьенте" и "Атлетико Шапекоэнсе". Первый титул – звание чемпионов штата Санта-Катарина – был выигран четыре года спустя. С 2014 года выступает в Серии A чемпионата Бразилии. В национальном чемпионате за тур до финиша "Шапекоэнсе" занимал девятое место.

В среду "Шапекоэнсе" должен был сыграть в колумбийском городе Медельин в первом финальном матче Южноамериканского кубка против колумбийского "Атлетико Насьональ".

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за катастрофы. Рассматривается вариант, при котором "Шапекоэнсе" и "Насьональ" выставят на молодежные составы.