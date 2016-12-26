Крушение российского Ту-154: главное

Версию теракта рассматривают как маловероятную.

На месте падения Ту-154 работают 3,5 тысячи спасателей РИА Новости

25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154. На борту находились 92 человека, в том числе члены ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Полный список пассажиров Ту-154 опубликован на сайте Минобороны РФ. Пассажиры самолета летели в Сирию на на авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Что произошло?

Самолет ТУ-154, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, делал в Сочи дозаправку топлива. Изначально дозаправка планировалась в Моздоке, но была перенесена из-за сложных погодных условий. В 5:40 утра воскресенья (по московскому времени) лайнер пропал с радаров диспетчеров. В этот момент он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря. Согласно данным радиолокационной станции, Ту-154 упал в шести км от береговой линии, где сейчас ведется инструментальная разведка.

Опубликована запись разговора с экипажем российского самолета перед падением

На записи слышен разговор якобы сотрудницы Черноморского центра организации воздушного движения с экипажем самолета. Диспетчер передает данные о курсе и погоде, затем связь прерывается и экипаж перестает отвечать.

Версии авиакатастрофы

В ФСБ РФ назвали четыре основные версии авиакатастрофы:

- В двигатель попали посторонние предметы;

- Самолет заправили некачественным топливом, что привело к потере мощности и отказу работы двигателей;

- Ошибка пилотирования;

- Техническая неисправность самолета.

При этом в ФСБ не нашли признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета Ту-154. Про экипаж самолета известно, что командир Роман Волков налетал около 3,5 тысячи часов и работал в том числе в горячих точках. На борту также был штурман Александр Петухов, который работал в составе экипажа "танцующего" Ту-154 во время успешной аварийной посадки в подмосковном Чкаловском.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по ст.351 Уголовного кодекса РФ – "нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Спутниковый снимок района крушения

Европейский космическим аппарат Sentinel-1B сделал радиолокационный снимок района Черного море вскоре после крушения там Ту-154. Снимок имеет разрешение 10 метров на пиксель.

"На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать, "носик" пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток… От берега до "носика" — 1,4 километра", — прокомментировала сотрудница Института космических исследований РАН Ольга Лаврова опубликованный ими снимок.

Поисковая операция

На месте падения Ту-154 работают 3,5 тысячи спасателей. Группировка поисковой операции была увеличена до 39 кораблей и семи глубоководных аппаратов. Также для поиска задействованы пять вертолетов и беспилотники.

На текущий момент в 1,5 километрах от берега водолазы обнаружили фрагменты лайнера, в частности, стойку шасси. Они находятся на глубине 50-70 метров. "В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", — рассказали в МЧС. Главком Воздушно-космических сил Виктор Бондарев заверил, что бортовые самописцы будут обнаружены как только водолазы найдут корпус самолета. Радиомаяков на "черных ящиках" военного борта не было из соображений секретности.

Погибшие

Всего за первые сутки найдены 11 тел и 154 фрагмента. Опознание будут проводить с помощью генетической экспертизы. Для этого родственников пассажиров Ту-154 призвали сдать образцы ДНК. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предположил, что остальные погибшие могут находиться внутри фюзеляжа. Некоторые СМИ сообщили о том, что на нескольких погибших при крушении были надеты спасательные жилеты. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию. "Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты,— постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности",— заявили в пресс-службе ведомства. В Москву доставили первые тела погибших.

Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим.