Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное

На месте авиакатастрофы, в которой погибли по меньшей мере 30 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы.
Что произошло?
Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. Как сообщил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргызстана Бакыт Джунушалиев, при заходе на посадку "боинг" проскочил взлетно-посадочную полосу и попытался зайти на второй круг. По какой причине зайти на посадку с первого раза не получилось и как действовал пилот – сейчас неизвестно.
По данным МЧС Киргызстана, самолет не долетел до аэропорта, рухнув в районе дачного поселка в его окрестностях. В результате падения загорелись два дома.
На месте катастрофы найден "черный ящик" разбившегося самолета.
О факте обнаружения одного из черных ящиков разбившегося "боинга" сообщил пресс-секретарь главы правительства Кыргызстана Чынгыз Эсенгул, не уточнив, однако, о каком ящике – речевом или параметрическом, идет речь. Поиски второго "черного ящика" продолжаются.
Согласно информации правительства Кыргызстана, на месте крушения самолета в полутора-двух километрах от аэропорта продолжаются аварийно-спасательные работы. Ведется поиск выживших, который будет продолжен, в том числе, и в темное время суток.
Аэропорт "Манас" в Кыргызстане работает в штатном режиме.
Утром 16 января международный аэропорт "Манас" в Бишкеке временно прекратил работу в связи с авиакатастрофой. С 13:30 его нормальный режим работы восстановлен. В данный момент аэропорт принимает и отправляет воздушные суда.
Опознаны 15 тел погибших в результате авиакатастрофы.
В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел жертв авиакатастрофы под Бишкеком. Согласно сообщению правительства Кыргызстана, среди погибших – пятеро детей.
Пресс-служба правительства Кыргызстана также опубликовала список опознанных жертв трагедии.ZN.UA