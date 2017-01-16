Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное

На месте авиакатастрофы, в которой погибли по меньшей мере 30 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Турецкий "боинг" потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт "Манас" в Кыргызстане http://zanoza.kg/

Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines утром 16 январяпри заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Крыгызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли по меньшей мере 30 человек, включая пилота.

Что произошло?

Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. Как сообщил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргызстана Бакыт Джунушалиев, при заходе на посадку "боинг" проскочил взлетно-посадочную полосу и попытался зайти на второй круг. По какой причине зайти на посадку с первого раза не получилось и как действовал пилот – сейчас неизвестно.

По данным МЧС Киргызстана, самолет не долетел до аэропорта, рухнув в районе дачного поселка в его окрестностях. В результате падения загорелись два дома.

На месте катастрофы найден "черный ящик" разбившегося самолета.

О факте обнаружения одного из черных ящиков разбившегося "боинга" сообщил пресс-секретарь главы правительства Кыргызстана Чынгыз Эсенгул, не уточнив, однако, о каком ящике – речевом или параметрическом, идет речь. Поиски второго "черного ящика" продолжаются.

Согласно информации правительства Кыргызстана, на месте крушения самолета в полутора-двух километрах от аэропорта продолжаются аварийно-спасательные работы. Ведется поиск выживших, который будет продолжен, в том числе, и в темное время суток.

Аэропорт "Манас" в Кыргызстане работает в штатном режиме.

Утром 16 января международный аэропорт "Манас" в Бишкеке временно прекратил работу в связи с авиакатастрофой. С 13:30 его нормальный режим работы восстановлен. В данный момент аэропорт принимает и отправляет воздушные суда.

Опознаны 15 тел погибших в результате авиакатастрофы.

В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел жертв авиакатастрофы под Бишкеком. Согласно сообщению правительства Кыргызстана, среди погибших – пятеро детей.

Пресс-служба правительства Кыргызстана также опубликовала список опознанных жертв трагедии.