Кремль "заминировали" - СМИ

На службу "02" Москвы поступило пять сообщений об угрозе взрыва.

Сообщение об угрозе взрыва в Кремле проверяется Flickr/Bradjward

Полиция города Москвы проверяет сообщение об угрозе взрыва в Кремле, посольстве США и еще нескольких зданиях в столице РФ.

"На службу "02" поступило пять сообщений об угрозе взрыва в здании посольства США в Москве, в Кремле, на Ярославском вокзале, в отделении ОВД на Ленинском проспекте, д. 4 и в call-центре "Эко-мобайл" в ЗелАО", - сказал сотрудник экстренной службы агентству городских новостей "Москва".

Сообщения проверяются, на места выехали кинологи.

Московский Кремль — крепость в центре Москвы и официальная резиденция президента РФ Владимира Путина.