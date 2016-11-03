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Кремль "заминировали" - СМИ

3 ноября в 20:31

На службу "02" Москвы поступило пять сообщений об угрозе взрыва.

Кремль
Сообщение об угрозе взрыва в Кремле проверяется
Flickr/Bradjward

Полиция города Москвы проверяет сообщение об угрозе взрыва в Кремле, посольстве США и еще нескольких зданиях в столице РФ.

"На службу "02" поступило пять сообщений об угрозе взрыва в здании посольства США в Москве, в Кремле, на Ярославском вокзале, в отделении ОВД на Ленинском проспекте, д. 4 и в call-центре "Эко-мобайл" в ЗелАО", - сказал сотрудник экстренной службы агентству городских новостей "Москва".

Сообщения проверяются, на места выехали кинологи.

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Московский Кремль — крепость в центре Москвы и официальная резиденция президента РФ Владимира Путина.

По материалам: Агентство городских новостей "Москва"
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Тэги Москва Кремль взрыв угроза
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