Кремль поручил политтехнологам обеспечить высокую явку на грядущих президентских выборах – СМИ

В Москве размышляют над сохранением устойчивости своей политической системы и угрозой сепаратизма в регионах.

В Кремле начали подготовку к выборам президента Flickr/Bradjward

Представители администрации президента РФ поставили перед экспертами и политтехнологами задачу обеспечить высокую явку на грядущих президентских выборах, а также обеспечить на них эффективную победу кандидата от власти, которым, вероятнее всего, снова станет

Как сообщает РБК, со ссылкой на три источника, близких к власти, 1 ноября новый кремлевский куратор внутриполитического блока Сергей Кириенко провел встречу с политическими экспертами. С представителем АП встретились, в частности, глава Политической экспертной группы Константин Калачев, политтехнологи Андрей Колядин и Олег Матвейчев, руководитель PR-агентства "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов и глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Встреча носила неформальный характер, разговаривали за чаем. Обсуждалась повестка предстоящей президентской кампании, технологии, которые могли бы использоваться, а также более широкая тема — политическое будущее системы", - рассказал один из собеседников издания.

По его словам, экспертам предложили высказаться о том, как власть может "эффективно выиграть выборы президента" и как в целом "сохранить устойчивость политической системы",

Одной из обсуждаемых проблем стала отсутствие кандидата, который смог бы составить номинальную конкуренцию Путину. Так, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский уже находятся в преклонном возрасте и могут не справиться с ведением полноценной президентской кампании. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, как ожидается, не сможет набрать более 2%.

"Неясно, кого еще выводить на эти выборы и выводить ли", – отметил источник.

Помимо этого, собеседник издания рассказал, что перед Кириенко поставили задачу выстроить более мягкие отношения с регионами, "не нагибая губернаторов".

"В Кремле, в частности, опасаются, что в условиях экономического кризиса поднимет голову сепаратизм", – резюмировал он.

27 октября находящийся у власти уже 17 лет российский президент Владимир Путин пожелал самому благополучно выйти на пенсию.

"Уважаемый модератор (сессии) пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я тоже себе этого желаю. Когда время придет, это (будет) очень правильно, нужно сделать. Пока я еще не на пенсии, действующий руководитель большой державы, я должен быть сдержанным, не проявлять в своих выражениях излишнюю агрессивность. Я, собственно говоря, и не думаю, что это мой стиль", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Напомним, Владимир Путин трижды избирался президентом РФ – в 2000 году, в 2004-м и в 2012-м (с перерывом на 2008-2012 гг., когда президентом стал Дмитрий Медведев, а Путин – премьером).