Кремль отреагировал на сообщение о том, что Путин тихо отрывает Донбасс от Украины

По словам Пескова, Россия не собирается интегрировать "ДНР" и "ЛНР" в свой состав.
"На протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию "ДНР" и "ЛНР", - сказал Песков.
Ранее издание Bloomberg писало, что Путин тихо отрывает Донбасс от Украины пока США болтают.
Издание пишет, что в начале этого года Путин разозлил своего украинского коллегу Петра Порошенко, подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых "республик" в Донецке и Луганске, которые уже приняли российский рубль за официальную валюту. Кремль также рассматривает возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Если это произойдет, Киеву будет еще сложнее восстановить контроль над этими территориями.
Интерфакс-Украина