Кремль отреагировал на сообщение о том, что Путин тихо отрывает Донбасс от Украины

По словам Пескова, Россия не собирается интегрировать "ДНР" и "ЛНР" в свой состав.

В Кремле продолжают рассказывать о том, что Россия не интегрирует Донбасс

Пресс секретарь Кремляпрокомментировал сообщения СМИ о том, что Москва не хочет присоединять оккупированные боевиками террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" территории Донецкой и Луганской областей к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины.

"На протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию "ДНР" и "ЛНР", - сказал Песков.

Ранее издание Bloomberg писало, что Путин тихо отрывает Донбасс от Украины пока США болтают.

Издание пишет, что в начале этого года Путин разозлил своего украинского коллегу Петра Порошенко, подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых "республик" в Донецке и Луганске, которые уже приняли российский рубль за официальную валюту. Кремль также рассматривает возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Если это произойдет, Киеву будет еще сложнее восстановить контроль над этими территориями.