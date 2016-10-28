Кремль очарован СССР из-за неспособности справиться с современностью – The Economist

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Оглядывание в прошлое ставит под угрозу российское будущее.

Путин берет пример со Сталина, пытаясь силой отложить российские проблемы на потом. nnm.me

Высоко над побережьем Черного моря в Сочи посреди хвойного леса стоит большой зеленый дом. Некогда в нем жил. Диктатор построил его в 1937 году, в разгар своего большого террора. Во времена правления Сталин проводил в этом доме по меньшей мере четыре месяца ежегодно за исключением периода Второй мировой войны.

После смерти советского диктатора, в доме устроили ресторан для лидеров советских республик. Но сейчас таинственная бизнес-группа из Москвы организовала в нем эксклюзивный отель.

Сочи также стало любимым местом российского президента Владимира Путина, который провел здесь Олимпийские игры в 2014 году, прежде чем аннексировал Крым и устроил войну против Украины. Несколько месяцев спустя он также принял в Сочи саммит Валдайского клуба, который стал российским ответом на ежегодный саммит в Давосе.

Нынешняя встреча Валдайского клуба началась с визита на дачу Сталина. Многие из участников увидели в этом очень символический жест.

Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что по сравнению с дворцами самого Путина, сталинская дача выглядит очень скромно. Единственными предметами роскоши здесь стали кинотеатр, в котором советский диктатор смотрел фильмы Чарли Чаплина, небольшой бассейн, бильярдный стол и два больших балкона.

Визит Валдайского клуба на дачу подчеркнул, что в современной России Сталина считают не кровавым тираном, ответственным за смерти миллионов людей, а наоборот – большим государственником, который интегрировал советскую систему в российскую империю. Он стал образцом для Путина.

Главный вопрос нынешнего Валдайского клуба: "А что бы произошло, если бы СССР не распался?". Много эпизодов в современной политике Кремля, включительно с конфронтацией против Запада, войной против Украины и авантюрой в Сирии, а также монополизация экономики, политики и СМИ, похожи на эксперимент, нацеленный на то, чтобы ответить на этот вопрос. В то время, как большинство обозревателей соглашаются, что Советский Союз был обречен, ярый сталинист и идеолог российского государственного национализма Александр Проханов считает, что Россия в процессе возрождения, сочетая в себе царистскую и советскую империи.

"С многих точек зрения режим Путина – это приукрашенная версия сталинизма хотя бы потому, что Путин сознательно стремится восстановить советские государственные структуры. Спецслужбы, которые проводили репрессии во времена СССР, сейчас тоже стали главным инструментом политического контроля. Еще один столп советского режима, пропаганда, также восстановлена. Победа стала главной российской идеологией. Конец Второй мировой войны вновь воспевается как триумф лидерства Сталина и государственной власти, а не как победа человеческих ценностей над фашизмом, которую одержали все союзники совместными силами", - говорится в статье.

Организацию "Мемориал", которая в 80-х годах разоблачала сталинские преступления, теперь в России называют "иностранным агентом", что тоже напоминает о клейме сталинских времен. Однако, современное российское общество очень отличается от советского. Несмотря на то, что революция 25 лет назад так и не привела к построению сильных институтов и верховенства права, она создала пространство для экономического роста и личных свобод, что было невозможно в СССР.

Современная Россия – это страна с заработками выше среднего, у которой есть образованный городской класс, которому нравится потребление в западном стиле и личные свободы. Но это также очень сложное место с большим количеством противоречий, несправедливости и неравенства. Ей нужна плюралистическая, гибкая и современная политическая система. И она не появится в ближайшее время. Кремль пытается навязать архаическую триаду национализма, православие, автократию и конфронтацию с Западом. Это может помочь временно отложить внутренние проблемы, но совершенно не решает их.

Реставрационный проект Путина подразумевает, что Россия вновь оказалась перед вызовом выживания, который стоял перед СССР 25 лет назад. В российской истории было много примеров политиков, мыслителей и идеологов, которые пытались вернуть страну в ту точку истории, в которой, по их мнению, она сделала неправильный поворот. Пренебрежение реальностью и неспособность справиться с современностью не шли на пользу стране.

"Спрашивая, что было бы, если бы СССР уцелел, российские лидеры ставят под угрозу российское будущее", - говорится в статье.

Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд кіберстратегів и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

Тем временем ЦРУ ожидают усиления авторитарной власти Путина над Россией. На это указываютсообщение о возможной "реорганизации" российских спецслужб, в ходе которой ведомства внешней разведки и внутренней государственной безопасности объединят в единую структуру, где ведущая роль будет принадлежать службе внутренней безопасности (ФСБ).