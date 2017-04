Кремль объявил "Открытую Россию" Ходорковского нежелательной организацией

Движение Ходорковского планирует провести 29 апреля акцию против Путина "Надоел". Российские власти предпринимают ответные действия.

Генеральная прокуратура РФ объявила нежелательной на территориидеятельность нескольких иностранных неправительственных организаций.

В список попали: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания).

По мнению прокуроров, деятельность организаций "направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил, что гордится попаданием в "санкционный список". Он связывает действия Генпрокуратуры с акцией, которую движение планирует на 29 апреля.

"Попаданием в санкционный лист горжусь" Задели их за живое с 29.04.17 Впрочем Движения "Открытая Россия" это не касается - оно российское", - написал он своем твиттере.

Организаторы акции "Открытой России" "Надоел" собираются подать 29 апреля официальные письма от российских граждан с требованием к действующему президенту Владимиру Путину не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру и работу в органах госуправления.

15 апреля Михаил Ходорковский объявил, что покидает пост председателя движения "Открытая Россия". "Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", - заявил он.