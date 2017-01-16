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Кремль обвинил Белый Дом в навязывании "новой гонки вооружений"

16 января в 22:03

МИД РФ встревожен развертыванием американских войск в Польше. 

мид рф
Россия обвинила США в разжигании холодной войны
crisisua.net
МИД России обвинил США в навязывании конфронтационной модели отношений времен "холодной войны", сообщается в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой относительно передислокации американских войск в Европе. 

"Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", – сказала Захарова. 

По словам представителя МИД РФ, развертывание Вашингтоном вооружения в Европе несет "мощный разрушительный потенциал для всей архитектуры европейской безопасности".

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Как сообщалось, США разместят в Польше более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники.

По материалам: ZN.UA
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