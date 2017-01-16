Кремль обвинил Белый Дом в навязывании "новой гонки вооружений"

МИД РФ встревожен развертыванием американских войск в Польше.
"Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", – сказала Захарова.
По словам представителя МИД РФ, развертывание Вашингтоном вооружения в Европе несет "мощный разрушительный потенциал для всей архитектуры европейской безопасности".
Как сообщалось, США разместят в Польше более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники.ZN.UA