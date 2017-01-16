Кремль обвинил Белый Дом в навязывании "новой гонки вооружений"

МИД РФ встревожен развертыванием американских войск в Польше.

Россия обвинила США в разжигании холодной войны crisisua.net

МИД России обвинил США в навязывании конфронтационной модели отношений времен "холодной войны", сообщается в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой относительно передислокации американских войск в Европе.

"Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", – сказала Захарова.

По словам представителя МИД РФ, развертывание Вашингтоном вооружения в Европе несет "мощный разрушительный потенциал для всей архитектуры европейской безопасности".

Как сообщалось, США разместят в Польше более 400 единиц гусеничной и более 900 передвижной военной техники.