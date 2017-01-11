Кремль назвал доклад о компромате на Трампа "абсолютным вымыслом"

Песков поспешил заверить, что Кремль не занимается сбором компромата ни на кого.

Песков назвал компромат на Трампа вымыслом Коммерсантъ

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил он

Песков также отметил, что Кремль не занимается сбором компромата ни на кого, в том числе на выдвигавшуюся на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон.

""Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям", - добавил он.

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Ранее в СМИ появилась информация о наличии у руководства России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Позже издание BuzzFeed соответсвующее опубликовало досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6.

Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность. В свою очередь, сам Трамп назвал досье "неправдоподобным и считает его "политической охотой ведьм".