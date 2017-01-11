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Кремль назвал доклад о компромате на Трампа "абсолютным вымыслом"

11 января в 11:18

Песков поспешил заверить, что Кремль не занимается сбором компромата ни на кого.

Дмитрий Песков
Песков назвал компромат на Трампа вымыслом
Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о наличии у Кремля компрмата на избранного президента США Дональда Трампа "абсолютным вымыслом".

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил он

Песков также отметил, что Кремль не занимается сбором компромата ни на кого, в том числе на выдвигавшуюся на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон.

""Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям", - добавил он.

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Ранее в СМИ появилась информация о наличии у руководства России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Позже издание BuzzFeed соответсвующее опубликовало досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6.

Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинностьВ свою очередь, сам Трамп назвал досье "неправдоподобным и считает его "политической охотой ведьм".

 

По материалам: Интерфакс , Медуза ,
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Тэги Кремль Песков США Трамп
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