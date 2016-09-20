Красный Крест приостановил отправку гуманитарной помощи в Сирию

Операции в провинции Алеппо остановлены сроком на три дня в знак протеста против нападения на гуманитарный конвой.

Красный Крест три дня не будет доставлять гуманитарную помощь в Алеппо ЛигаБизнесинформ

В связи с атакой на гумконвой в Сирии "Красный Крест" решил приостановить отправку помощи по региону из соображений безопасности.

"Это очень тревожный фактор. Мы отмечает возобновление насилия, активизацию боевых действий во многих местах (в Сирии). Мы запланировали отправку гуманитарной помощи для четырех городов, но сейчас отправления приостановлено, поскольку нужно изучить безопасность поставок грузов", - сообщил руководитель Международного Комитета Красного Креста на Ближнем Востоке и в Северной Африке Роберт Мардини, передает Reuters.

Напомним, авиция войск Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель с "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и памперсы. Позже стало известно, что США пересмотрят сотрудничество с РФ по Сирии после авиаудара по гуманитарному конвою.