"Кошелек Путина" незаконно живет в зимней резиденции Хрущева

Шикарный особняк путинский бизнесмен получил в аренду на 49 лет в качестве гостинницы.

Окружение Путина захватывает госимущество

Геннадий Тимченко, которого считают ближайшим другом и "кошельком" президента России Владимира Путина, получил во владение бывшую главную зимнюю резиденцию генсека КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва на Ленинских горах, заявил на своем сайте расследований основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

По его словам, резиденцию Тимченко передал своим личным распоряжением мэр Москвы Сергей Собянин, оформив в аренду на 49 лет в качестве эксплуатации гостиницы.

"Отдать исторический особняк прямо под жильё жулику-олигарху было вроде как неприлично, поэтому здание отдали "для эксплуатации гостиницы". Кроме того, таким образом Собянин обманул закон — ведь землю под частное жильё можно отдавать только с торгов (подробности ниже)", - заявил оппозиционер.

По его словам, на территории резиденции нет никакой гостиницы, о чем можно убедиться на видео с бесплилотника, кроме того, на ее территории обнаружен незаконный самострой — баня с бассейном.

"Мы требуем его немедленно снести, и надеемся Собянин будет делать это также рьяно, как сносил магазинчики у метро. Самострой также является причиной по которой договор аренды земли должен быть расторгнут", - заявил Навальный.

Оппозиционер напомнил, что принадлежавшая Тимченко швейцарская компания Gunvor стала главным продавцом российской нефти. В 2014 году против него и других бизнесменов Путина на Западе были введены санкции.

"Тимченко попал под них одним из первых и был вынужден покинуть Швейцарию и вернуться в Россию. Очевидно, что с большой неохотой — ведь он и от российского гражданства давно отказался. Надо было подсластить парню пилюлю, шутка ли, такой стресс — придётся жить в России, давайте хотя бы поселим его в красивом месте. И действительно нашли красивое место. Возможно, самое красивое в Москве", - подчеркнул Навальный.

Как сообщалось, в России нашли секретное "межигорье" премьер-министра России Дмитрия Медведева стоимостью 30 млрд рублей с вертолетной площадкой и лыжной трассой. Речь идет об усадьбе Миловка, расположенной в километре от центра города Плес Ивановской области. При этом, по данным Фонда борьбы с коррупцией, российскому премьеру принадлежит не два гектара, как утверждалось в СМИ, а 80. На территории находятся частная пристань, лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница, три автопарковки и другие объекты. Все это удалось заснять с беспилотника.