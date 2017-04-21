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Королева Елизавета ІІ празднует свой 91 день рождения

21 апреля в 13:12

Елизавета ІІ является страшим правящим монархом в мире.

Елизавета
Елизавете ІІ сегодня исполнится 91
Королева Великобритании Елизавета ІІ сегодня отметит свой 91 день рождения. Королева является старейшим и самым долго правящим монархом в мире, отмечает Reuters.

Королева, как и в предыдущие годы, не будет устраивать официальных празднований в день своего рождения. Однако артиллерийские залпы по случаю дня рождения королевы состоятся в лондонском Тауэре и Хайд Парке.

Елизавета родилась в 1926 году, когда президентом США был Кэлвин Кулидж, а Иосиф Сталин только пришел ко власти в СССР. В 1953 году Елизавета ІІ была коронована, и с тех пор является формальной главой государства. Несмотря на свой возраст, королева продолжает выполнять официальные обязанности, хотя и сократила их количество за последние годы.

Официальное празднование дня рождения королевы с парадом и мероприятиями пройдет, как и прежде, в июне в Лондоне.

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Ранее сообщалось, что в Лондоне уже готов план действий правительства и СМИ на случай смерти 90-летней королевы Англии Елизаветы II. План предполагает, что королева умрет после непродолжительной болезни, а королем станет принц Чарльз.

По материалам: ZN.UA
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