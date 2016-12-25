Корейские СМИ обвинили Пан Ги Муна в получении 230 тысяч долларов взятки

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Генсек ООН якобы получил мзду 10-12 лет назад.

СМИ Кореи обвинили генсека ООН во взяточничестве un.org

Корейская пресса обвинила генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в получении взятки на общую сумму 230 тыс. долларов.

По данным южнокорейского издания Sisa Journal, Пан Ги Мун получил 200 тыс. долларов в 2005 году, неся службу в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея. В 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, он получил еще 30 тысяч долларов.

Пан Ги Мун эти обвинения отрицает и заявил, что намерен подать в суд на корейское издание.

Как сообщалось, Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее.

12 ноября на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.