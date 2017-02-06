Консерваторы договорились выдвинуть Меркель на должность канцлера

Партии обсудили предвыборную стратегию блока.

Меркель четвертый раз возглавит партию на парламентских выборах © European Council

Християнско-демократическая партия и ее соратница в Баварии Християнско-социальный союз договорились выдвинуть кандидатуруна пост канцлера на выборах в сентябре. Решение было принято обеими партиями, несмотря на длительные дебаты по поводу политики касательно беженцев, сообщает Reuters

Християнско-социальный союз критиковал Меркель за то, что она пустила более одного миллиона беженцев в Германию в течение двух лет.

ХДС и ХСС встретились в Мюнхене, чтобы обсудить стратегию борьбы против Социал-демократической партии на выборах в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. Меркель и глава ХСС Хорст Зеехофер пообещали в скором времени представить совместную избирательную стратегию партий.

Ранее сообщалось, что рейтинг. За последние четыре месяца рейтинг Шульца вырос на 5%, в то время как Меркель проиграла 2% своему предыдущему результату.

Ранее сообщалось, что Мартин Шульц возглавит список Социал-демократической партии Германии и поборется за кресло канцлера с Ангелой Меркель. Шульц станет главой СДП уже в это воскресенье.