Консерваторы договорились выдвинуть Меркель на должность канцлера

Партии обсудили предвыборную стратегию блока.
Християнско-социальный союз критиковал Меркель за то, что она пустила более одного миллиона беженцев в Германию в течение двух лет.
ХДС и ХСС встретились в Мюнхене, чтобы обсудить стратегию борьбы против Социал-демократической партии на выборах в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. Меркель и глава ХСС Хорст Зеехофер пообещали в скором времени представить совместную избирательную стратегию партий.лидера СДП сравнялся с показателями Меркель. За последние четыре месяца рейтинг Шульца вырос на 5%, в то время как Меркель проиграла 2% своему предыдущему результату.
Ранее сообщалось, что Мартин Шульц возглавит список Социал-демократической партии Германии и поборется за кресло канцлера с Ангелой Меркель. Шульц станет главой СДП уже в это воскресенье.ZN.UA