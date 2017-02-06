Топ Новости
<
>

Консерваторы договорились выдвинуть Меркель на должность канцлера

6 февраля в 14:22

Партии обсудили предвыборную стратегию блока.

Ангела Меркель1
Меркель четвертый раз возглавит партию на парламентских выборах
© European Council
Християнско-демократическая партия и ее соратница в Баварии Християнско-социальный союз договорились выдвинуть кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера на выборах в сентябре. Решение было принято обеими партиями, несмотря на длительные дебаты по поводу политики касательно беженцев, сообщает Reuters.

Християнско-социальный союз критиковал Меркель за то, что она пустила более одного миллиона беженцев в Германию в течение двух лет.

ХДС и ХСС встретились в Мюнхене, чтобы обсудить стратегию борьбы против Социал-демократической партии на выборах в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. Меркель и глава ХСС Хорст Зеехофер пообещали в скором времени представить совместную избирательную стратегию партий.

Читайте также: Меркель может сохранить кресло канцлера благодаря Трампу и Путину - WP
Ранее сообщалось, что рейтинг лидера СДП сравнялся с показателями Меркель. За последние четыре месяца рейтинг Шульца вырос на 5%, в то время как Меркель проиграла 2% своему предыдущему результату.

Ранее сообщалось, что Мартин Шульц возглавит список Социал-демократической партии Германии и поборется за кресло канцлера с Ангелой Меркель. Шульц станет главой СДП уже в это воскресенье.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Меркель партия Германия ХДС
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.08
EUR 29.08
Последние новости