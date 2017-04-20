Консервативная партия Британии имеет наивысший рейтинг за последние 9 лет накануне досрочных выборов

Партия имеет 49% поддержки.

Тереза Мэй решила провести перевыборы на пике популярности своей партии Number 10/Flickr

Консервативная партияпобила рекорд своей поддержки, начиная с 2008 года. Сейчас партию поддерживают 49% британцев, что на 4% больше, чем на прошлой неделе, пишет Politico

Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.

Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".