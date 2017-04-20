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Консервативная партия Британии имеет наивысший рейтинг за последние 9 лет накануне досрочных выборов

20 апреля в 12:48

Партия имеет 49% поддержки.

Тереза Мэй1
Тереза Мэй решила провести перевыборы на пике популярности своей партии
Number 10/Flickr
Консервативная партия Британии побила рекорд своей поддержки, начиная с 2008 года. Сейчас партию поддерживают 49% британцев, что на 4% больше, чем на прошлой неделе, пишет Politico.

Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.

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Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия Мэй поддержка Великобритания выборы рейтинг
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