Консервативная партия Британии имеет наивысший рейтинг за последние 9 лет накануне досрочных выборов

Партия имеет 49% поддержки.
Решение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы совпало с пиковым рейтингом ее партии, отмечает издание. Наибольшая оппозиционная партия Лейбористов занимает второе место с 24% поддержки. Либеральные демократы находятся на третьем месте с рейтингом 12%, а евроскептическая "Партия независимости" имеет наименьший уровень поддержки с января 2013 года и составляет 7%.выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.
Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA