Конгрессмены США будут бойкотировать инаугурацию Трампа из-за вмешательства РФ в выборы

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По мнению Льюиса, россияне помогли "уничтожить" кандидатуру Клинтон.

Конгрессмены-демократы не посетят инаугурацию Трампа 20 января Yahoo!News

По меньшей мере восемь членов Конгресса США от Демократической партии заявили, что будут бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа из-за того, что российское вмешательство в выборы могло помочь ему победить.

"Я не вижу этого избранного президента законным президентом", – сказал член Палаты представителей, демократ из штата Джорджия Джон Льюис, передает "Радіо Свобода".

По мнению Льюиса, россияне принимали участие в оказании помощи в избрании Трампа.

"И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", – добавил он.

Другие конгрессмены-демократы, которые объявили о своих планах пропустить инаугурацию, среди причин своего демарша также назвали неуважение Трампа женщин, меньшинств и иностранцев.

Ранее сообщалось, что в США тысячи демонстрантов планируют устроить в Вашингтоне акцию протеста 20 января, чтобы сорвать инаугурацию новоизбранного президента страны Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, победа на выборах республиканца Дональда Трампа привела к массовым протестам в США. В начале ноября протестные акции прошли в Окленде, Лос-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.11 ноября во время акций протеста в Калифорнии задержали не менее 196 человек.