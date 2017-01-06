Топ Новости
<
>

Конгресс утвердил Трампа в должности президента США

6 января в 21:32

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. В Конгрессе прошла процедура утверждения результатов выборов.

 

Дональд Трамп
Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах
Yahoo!News
Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил в должностях избранных президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса.

На заседании под председательством вице-президента США Джозефа Байдена были оглашены данные сертификатов голосования по штатам. В соответствии с оглашенными результатами, 304 голоса поданы за республиканца Трампа и 227 за демократа Хиллари Клинтон.

Сам Трамп и Пенс в зале не присутствовали.

В ходе голосования неоднократно звучали протесты с упоминанием "российского вмешательства" и "оказания давления на избирателей" в ходе выборов, однако все протесты были отклонены.

Инаугурация Дональда Трампа в должности президента США и Майкла Пенса в должности вице-президента США состоится 20 января.

Читайте также: Администрация Обамы предупредила Трампа о последствиях реакции на российские кибератаки

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги США президент Трамп
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости