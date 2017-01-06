Конгресс утвердил Трампа в должности президента США

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. В Конгрессе прошла процедура утверждения результатов выборов.
Дональда Трампа и Майкла Пенса.
На заседании под председательством вице-президента США Джозефа Байдена были оглашены данные сертификатов голосования по штатам. В соответствии с оглашенными результатами, 304 голоса поданы за республиканца Трампа и 227 за демократа Хиллари Клинтон.
Сам Трамп и Пенс в зале не присутствовали.
В ходе голосования неоднократно звучали протесты с упоминанием "российского вмешательства" и "оказания давления на избирателей" в ходе выборов, однако все протесты были отклонены.
Инаугурация Дональда Трампа в должности президента США и Майкла Пенса в должности вице-президента США состоится 20 января.
Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.Интерфакс , ZN.UA ,