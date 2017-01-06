Конгресс утвердил Трампа в должности президента США

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. В Конгрессе прошла процедура утверждения результатов выборов.

Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах Yahoo!News

Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил в должностях избранных президента и вице-президента СШАи Майкла Пенса.

На заседании под председательством вице-президента США Джозефа Байдена были оглашены данные сертификатов голосования по штатам. В соответствии с оглашенными результатами, 304 голоса поданы за республиканца Трампа и 227 за демократа Хиллари Клинтон.

Сам Трамп и Пенс в зале не присутствовали.

В ходе голосования неоднократно звучали протесты с упоминанием "российского вмешательства" и "оказания давления на избирателей" в ходе выборов, однако все протесты были отклонены.

Инаугурация Дональда Трампа в должности президента США и Майкла Пенса в должности вице-президента США состоится 20 января.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.