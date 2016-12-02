Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с РФ

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Военное сотрудничество США с Россией может быть возобновлено только после деоккупации Донбасса и Крыма.

Конгрессмены внесли в проект бюджета Пентагона на 2017 год пункты об Украине miroved.com

Палата Представителй Конгрессаподдержала проект закона о финансировании Министерства обороны на 2017 год.

В документе, опубликованном на официальном сайте Конгресса в пятницу, 2 декабря, содержится запрет на военное сотрудничество Пентагона с Россией до тех пор, пока не будут предоставлены убедительные доказательства деоккупации Крыма и Донбасса, а также прекращения "агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО". Кроме того, в качестве условия также названо выполнение РФ условий Минских договоренностей и поддержание режима прекращения огня в Донбассе.

Проект закона также запрещает Пентагону осуществлять любые действия, направленные на признание российского суверенитета над аннексированным Крымом.

Напомним, в ноябре Пентагон принял решение отказаться от закупок российских вертолетов Mи-17 для Афганистана, и заменить их вертолетами американского производства Sikorsky Black Hawk.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.