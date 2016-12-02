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Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с РФ

2 декабря в 23:03

Военное сотрудничество США с Россией может быть возобновлено только после деоккупации Донбасса и Крыма.

Пентагон
Конгрессмены внесли в проект бюджета Пентагона на 2017 год пункты об Украине
miroved.com
Палата Представителй Конгресса США поддержала проект закона о финансировании Министерства обороны на 2017 год.

В документе, опубликованном на официальном сайте Конгресса в пятницу, 2 декабря, содержится запрет на военное сотрудничество Пентагона с Россией до тех пор, пока не будут предоставлены убедительные доказательства деоккупации Крыма и Донбасса, а также прекращения "агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО". Кроме того, в качестве условия также названо выполнение РФ условий Минских договоренностей и поддержание режима прекращения огня в Донбассе.

Проект закона также запрещает Пентагону осуществлять любые действия, направленные на признание российского суверенитета над аннексированным Крымом.

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Напомним, в ноябре Пентагон принял решение отказаться  от закупок российских вертолетов Mи-17 для Афганистана, и заменить их вертолетами американского производства Sikorsky Black Hawk.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАТО РФ Пентагон Конгресс
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