Конгресс США одобрил выделение Украине 560 миллионов долларов

Обе палаты американского парламента поддержали проект государственного бюджета. Теперь его должен подписать президент.

Годовой бюджет США превышает триллион долларов

Сенат США в четверг, 4 мая, проголосовал за проектна 2017 финансовый год, передает "Укринформ".

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 проголосовали против. Накануне бюджет одобрила Палата Представителей. Чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп.

Ожидается, что глава государства поставит свою подпись под документом быстро, так как в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".

Общий объем годового бюджета США, согласно проекту, составил 1,1 триллиона долларов.

Он предусматривает, в частности, увеличение расходов на оборону на 15 миллиардов долларов и дополнительные 1,5 миллиарда для обеспечения безопасности границ, прежде всего, с Мексикой.

Проект бюджета также включает 560 миллионов 465 тысяч долларов внешнеэкономической помощи для Украины, 150 миллионов из которых будут выделены в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.