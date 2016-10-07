Комитет Кудрина насчитал полмиллиона покинувших Россию за последние пять лет

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С 2011 года количество готовых выехать за рубеж россиян сильно возросло, констатировали эксперты.

Реальные масштабы эмиграции из РФ могут превосходить цифры официальной статистики в три-четыре раза Ведомости

За последние пять лет из России эмигрировали от 500 до 600 тысяч человек, указывают эксперты Комитета гражданских инициатив

Как сообщают российские СМИ, шестого октября доктор экономических наук Ольга Воробьева и кандидат экономических наук Александр Гребенюк представили доклад "Эмиграция из России в конце ХХ – начале ХХI века".

Согласно результатам исследования, после распада СССР Россию покинули по меньшей мере 4,5 млн человек. Эксперты Комитета, при этом, полагают, что реальное число эмигрантов намного больше. Наиболее мощная волна эмиграции пришлась на начало девяностых годов, когда обедневшую страну массово покидали в поисках заработка за рубежом.

Один из авторов доклада Александр Гребенюк, при этом, рассказал, что эмиграция из РФ снова начала сильно расти после 2011 года. В последние несколько лет Россию ежегодно покидали примерно 120 тысяч человек.

Как отмечается в докладе, который использует данные зарубежной статистики (в частности –данные Евростата и национальных статистических ведомств), для получения представления о реальных масштабах миграции из РФ, цифры официальной российской статистики следует корректировать в сторону увеличения в три-четыре раза.

По данным Госдепа США, в 2015 году заявки на лотерею грин-кард (право на постоянное проживание в США) подало рекордное количество россиян - 265 тысяч человек, хотя для них была выделена квота лишь примерно на 4 тысячи.

Стоит отметить, что в 2014 году вид на жительство в ЕС и Швейцарии получили примерно 75,3 тысяч россиян, что на 25% больше в сравнении с 2010 годом. Среди приоритетов: Великобритания, Германия, Испания. Кроме того, за последние 5 лет на 30% возросло число обращений россиян за получением гражданства Израиля.