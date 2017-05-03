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Командующий НАТО в Европе говорит про необходимость дополнительных сил для сдерживания России

3 мая в 11:54

Генерал утверждает, что для сдерживания России необходимо больше танковых войск, инженеров и авиации.

Скапаротти
Кертис Скапаротти говорит о необходимости усиления НАТО в Европе для сдерживания России
Сankantar
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил о необходимости усиления контингента в Европе. По словам Скапаротти, для сдерживания России, НАТО необходимо увеличить количество танковых и инженерных войск, а также авиации, пишет The Hill.

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Ранее издание Atlantic Council писало, что главная проблема НАТО не оборонные бюджеты, а Россия. Когда президент США Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе 25 мая, ему не стоит бесконечно пинать европейцев за их расходы на оборону. Вместо этого он должен направить внимание союзников на необходимости выступить против ядерного шантажа со стороны России, а также ее преимущества в обычных вооружениях.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАТО Россия Европа вооружение
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