Генерал утверждает, что для сдерживания России необходимо больше танковых войск, инженеров и авиации.

Кертис Скапаротти говорит о необходимости усиления НАТО в Европе для сдерживания России Сankantar

Главнокомандующий объединенными вооруженными силамив Европе Кертис Скапаротти заявил о необходимости усиления контингента в Европе. По словам Скапаротти, для сдерживания России, НАТО необходимо увеличить количество танковых и инженерных войск, а также авиации, пишет The Hill

Ранее издание Atlantic Council писало, чтоне оборонные бюджеты, а Россия. Когда президент США Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе 25 мая, ему не стоит бесконечно пинать европейцев за их расходы на оборону. Вместо этого он должен направить внимание союзников на необходимости выступить против ядерного шантажа со стороны России, а также ее преимущества в обычных вооружениях.