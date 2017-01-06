Команда Трампа хочет, чтобы все послы США уволились до инаугурации - Reuters

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Все без исключения послы, назначенные администрацией Обамы, должны оставить свои должности до 20 января.

Трамп требует отставки всех послов до инаугурации. Flickr/Michael Vadon

Переходная команда победителя на выборах президентаДональда Трампа распорядилась, чтобы все послы, назначенные во времена президентства Барака Обамы, оставили свои должности.

Об этом, как сообщает Reuters, написал на странице в Twitter американский посол в Новой Зеландии Марк Гилберт. При этом, распоряжение касается всех "без исключения" дипломатических представителей, несмотря на то, что в прошлом некоторым послам, особенно с детьми, позволяли задержаться на посту на протяжении нескольких недель или месяцев.

Издание отмечает, что за распоряжения переходной команды Трампа Вашингтон может на длительное время остаться без послов в Великобритании, Германии и Канаде.

Тем временем в Конгрессе США пригрозили Трампу "решительными мерами" в случае попытки отменить санкции против РФ.