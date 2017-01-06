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Команда Трампа хочет, чтобы все послы США уволились до инаугурации - Reuters

6 января в 13:11

Все без исключения послы, назначенные администрацией Обамы, должны оставить свои должности до 20 января.

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Трамп требует отставки всех послов до инаугурации.
Flickr/Michael Vadon
Переходная команда победителя на выборах президента США Дональда Трампа распорядилась, чтобы все послы, назначенные во времена президентства Барака Обамы, оставили свои должности.

Об этом, как сообщает Reuters, написал на странице в Twitter американский посол в Новой Зеландии Марк Гилберт. При этом, распоряжение касается всех "без исключения" дипломатических представителей, несмотря на то, что в прошлом некоторым послам, особенно с детьми, позволяли задержаться на посту на протяжении нескольких недель или месяцев.

Издание отмечает, что за распоряжения переходной команды Трампа Вашингтон может на длительное время остаться без послов в Великобритании, Германии и Канаде.

Тем временем в Конгрессе США пригрозили Трампу "решительными мерами" в случае попытки отменить санкции против РФ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги посол Обама США Трамп
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