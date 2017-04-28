Команда Макрона запретила СМИ из России освещать все свои события - The Guardian

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У кандидата в президенты Франции объяснили, что проблема в пропаганде.

Макрон отгородился от российских СМИ.

Россия обвинила кандидата в президентыМануелля Макрона в дискриминации и нарушении свободы слова после того, как его команда запретила российским СМИ освещать кампанию.

В Париже пресс-секретарь Макрона подтвердил, что российские государственные СМИ Sputnik и RT не получат доступ к самому кандидату и всех событий, связанных с ним.

При этом, как сообщает The Guardian, представитель Макрона назвал издания "двуглавыми сущностями", которые выпускают российскую государственную пропаганду и фейковые новости.

Издание напоминает, что Макрон на выборах во Франции занимает откровенно проевропейскую позицию. В отличие от своей оппонентки Марин Ле Пен, он занял жесткую позицию в отношении санкций ЕС против России, которые были внедрены после российской военной агрессии против Украины.

В команде кандидата в президенты Франции уже заявляли, что его сайт, базы данных и компьютерные сети постоянно под хакерскими атаками из России.

"Систематическое и методическое распространение лжи - вот в чем проблема", - сказал пресс-секретарь Макрона.

"Если это создаст проблемы с Кремлем, они станут предметом открытой дискуссии в случае, если наш кандидат победит", - добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала решение команды Макрона "дискриминацией против российских СМИ". Она призвала действующую власть Франции и международные организации проследить за соблюдением свободы слова во время второго тура президентской гонки.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".