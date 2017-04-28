Команда Макрона запретила СМИ из России освещать все свои события - The Guardian

У кандидата в президенты Франции объяснили, что проблема в пропаганде.
В Париже пресс-секретарь Макрона подтвердил, что российские государственные СМИ Sputnik и RT не получат доступ к самому кандидату и всех событий, связанных с ним.
При этом, как сообщает The Guardian, представитель Макрона назвал издания "двуглавыми сущностями", которые выпускают российскую государственную пропаганду и фейковые новости.
Издание напоминает, что Макрон на выборах во Франции занимает откровенно проевропейскую позицию. В отличие от своей оппонентки Марин Ле Пен, он занял жесткую позицию в отношении санкций ЕС против России, которые были внедрены после российской военной агрессии против Украины.
В команде кандидата в президенты Франции уже заявляли, что его сайт, базы данных и компьютерные сети постоянно под хакерскими атаками из России.
"Систематическое и методическое распространение лжи - вот в чем проблема", - сказал пресс-секретарь Макрона.
"Если это создаст проблемы с Кремлем, они станут предметом открытой дискуссии в случае, если наш кандидат победит", - добавил он.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала решение команды Макрона "дискриминацией против российских СМИ". Она призвала действующую власть Франции и международные организации проследить за соблюдением свободы слова во время второго тура президентской гонки.
Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA