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Количество жертв урагана "Мэтью" достигло 877 человек

8 октября в 12:20

Десятки тысяч людей остались без жилья.

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Фото 24 канал

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24 канал

Число погибших в результате урагана "Мэтью" на острове Гаити выросло до 877 человек. Поступили сведения о погибших из отдаленных районов, которые в результате стихийного бедствия были отрезаны от внешнего мира.

Отмечается, что десятки тысяч людей остались без жилья, сообщает DW.

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Ранее сообщалось, что ураган "Мэтью" пронесся по Флориде, погибли четверо людей.

6 октября Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана "Мэтью" из-за которого выдано распоряжение о принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/ч, что соответствует пятой категории.

По материалам: Deutsche Welle
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Тэги ураган погибшие циклон эвакуация Гаити
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