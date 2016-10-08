Количество жертв урагана "Мэтью" достигло 877 человек

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Десятки тысяч людей остались без жилья.

24 канал

Число погибших в результате урагана "Мэтью" на острове Гаити выросло до 877 человек. Поступили сведения о погибших из отдаленных районов, которые в результате стихийного бедствия были отрезаны от внешнего мира.

Отмечается, что десятки тысяч людей остались без жилья, сообщает DW.

Ранее сообщалось, что ураган "Мэтью" пронесся по Флориде, погибли четверо людей.

6 октября Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана "Мэтью" из-за которого выдано распоряжение о принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/ч, что соответствует пятой категории.