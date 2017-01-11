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Количество жертв теракта в Кабуле увеличилось до 51 человека

11 января в 12:04

Среди погибших 36 представителей Высшего собрания Афганистана.

медицина скорая
Количество пострадавших от теракта в Кабуле увеличилось
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Число погибших в результате двойного взрыва в столице Афганистана возросло до 51 человека, около 150 человек получили ранения, сообщает TOLO News со ссылкой на местных чиновников.

По словам чиновников, среди пострадавших от взрыва есть женщины и дети. Даже спустя несколько часов после инцидента машины скорой помощи продолжали доставлять раненных в больницы.

В парламенте Афганистана также подтвердили смерть 36 сотрудников Высшего собрания страны и сотрудников секретариата парламента.

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Ранее, 10 января, в столице Афганистана прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана, в людном районе Кабула. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв Афганистан парламент Талибан
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