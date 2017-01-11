Количество жертв теракта в Кабуле увеличилось до 51 человека

Среди погибших 36 представителей Высшего собрания Афганистана.
По словам чиновников, среди пострадавших от взрыва есть женщины и дети. Даже спустя несколько часов после инцидента машины скорой помощи продолжали доставлять раненных в больницы.
В парламенте Афганистана также подтвердили смерть 36 сотрудников Высшего собрания страны и сотрудников секретариата парламента.
Ранее, 10 января, в столице Афганистана прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана, в людном районе Кабула. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".ZN.UA