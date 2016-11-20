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Количество жертв аварии на железной дороге в Индии возросло до 119 человек

20 ноября в 17:30

В полиции говорят, что многих пассажиров до сих пор не нашли под обломками вагонов.

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Количество жертв аварии в Индии перевалило за сотню.
businessnews-bd.com
По меньшей мере 119 человек погибли и еще 150 ранены после того, как скоростной поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш в Индии.

Об этом сообщает Reuters, добавляя, что количество жертв может возрасти, поскольку спасательные работы еще продолжаются. И еще не всех пассажиров вытащили из разбитых вагонов. Всего с рельсов сошли и опрокинулись 14 вагонов. Представители власти штата говорят, что они проверяют состояние путей, чтобы выяснить, почему произошла авария. Однако, пока точные причины не известны.

Нынешняя авария стала самой кровавой на железной дороге в Индии с 2010 года. Тогда в Западном Бенгали в ходе аварии погибли 140 человек. Напомним, что недавно в соседнем Пакистане также столкнулись два поездаВ результате погибли 10 пассажиров.

По материалам: ZN.UA
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