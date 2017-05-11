Количество погибших во время протестов в Венесуэле достигло почти 40 человек

Большинство жертв среди сторонников оппозиции.

Протесты против Мадуро продолжаются minci.gob.ve

Во время очередных протестов 10 мая впогиб еще один протестующий, который получил смертельное огнестрельное ранение. Еще 80 человек были ранены в ходе стычек с правоохранителями во время протеста, сообщает DW

Всего за время протестов, которые начались в апреле, погибло 39 человек. Большинство из погибших представители оппозиции, однако есть жертвы и среди правоохранителей и сторонников власти страны.

В Венесуэле продолжается кризис, который вызван противостоянием оппозиционного парламента и президента страны Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что во время массовых протестов в столицепогибли три человека, среди которых двое демонстрантов и один силовик. Демонстранты погибли от пулевых ранений в голову, которые они получили в столкновениях с полицией.

Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".