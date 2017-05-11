Количество погибших во время протестов в Венесуэле достигло почти 40 человек

Большинство жертв среди сторонников оппозиции.
Всего за время протестов, которые начались в апреле, погибло 39 человек. Большинство из погибших представители оппозиции, однако есть жертвы и среди правоохранителей и сторонников власти страны.
В Венесуэле продолжается кризис, который вызван противостоянием оппозиционного парламента и президента страны Николаса Мадуро.
Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle (Українська редакція)