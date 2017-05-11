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Количество погибших во время протестов в Венесуэле достигло почти 40 человек

11 мая в 10:17

Большинство жертв среди сторонников оппозиции.

Николас Мадуро
Протесты против Мадуро продолжаются
minci.gob.ve
Во время очередных протестов 10 мая в Венесуэле погиб еще один протестующий, который получил смертельное огнестрельное ранение. Еще 80 человек были ранены в ходе стычек с правоохранителями во время протеста, сообщает DW.

Всего за время протестов, которые начались в апреле, погибло 39 человек. Большинство из погибших представители оппозиции, однако есть жертвы и среди правоохранителей и сторонников власти страны.

В Венесуэле продолжается кризис, который вызван противостоянием оппозиционного парламента и президента страны Николаса Мадуро.

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Ранее сообщалось, что во время массовых протестов в столице Венесуэлы погибли три человека, среди которых двое демонстрантов и один силовик. Демонстранты погибли от пулевых ранений в голову, которые они получили в столкновениях с полицией.

Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Венесуэла протест погибли оппозиция столкновения
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