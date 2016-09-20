КНДР заявила об успешном испытании нового ракетного двигателя - СМИ

Северокорейский лидер также приказал "запускать больше спутников для различных целей".

Пхеньян по приказу Ким Чен Ына провел успешное наземное испытание нового ракетного двигателя report.az

Пхеньян по приказу Ким Чен Ына провел успешное наземное испытание нового ракетного двигателя, передают во вторник южнокорейские СМИ, ссылаясь на сообщения агентства ЦТАК.

Так, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр в Сохэ на западе страны, где руководил испытанием "мощного ракетного двигателя нового типа, способного выводить на геостационарную орбиту спутники".

Такая ракета-носитель может эксплуатироваться для различных типов спутников, включая используемые для наблюдения за Землей. Северокорейский лидер также приказал "запускать больше спутников для различных целей, чтобы совершенствовать местные технологии и тем самым превратить нашу страну в ближайшие годы в обладателя таких геостационарных спутников", передал ЦТАК.

Южнокорейские журналисты в публикации обращают внимание, что это первое появление Ким Чен Ына на публике в связи с негражданским мероприятием со дня проведенного 9 сентября пятого ядерного испытания.

9 сентября КНДР объявила об успешном проведении очередного испытания ядерного оружия. До этого ядерные испытания КНДР осуществила в январе этого года, и кроме этого, они имели место в 2006, 2009 и 2013 годах.

Впоследствии СБ ООН провел закрытое экстренное заседание, на котором члены Совета решительно осудили последнее испытание ядерного оружия в Северной Корее и заявили о готовности обсуждать новые серьезные меры в отношении Пхеньяна.

Новый шантаж мира атомом со стороны КНДР — это, видимо, попытка Пхеньяна как можно больше дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове именно во время нарастания политического напряжения в президентской кампании в США, пишет Виктор Каспрук на страницах еженельника "Зеркало недели. Украина". "В общем, эта коммунистическая страна повторяет политику Москвы, которая нацелена на смену мирового порядка. Но делает это несколько иначе. А в конечном итоге Россия и КНДР помогают друг другу", - пишет Каспрук.

Подробнее читайте в материале Виктора Каспрука "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом".