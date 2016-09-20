КНДР заявила об успешном испытании нового ракетного двигателя - СМИ

Северокорейский лидер также приказал "запускать больше спутников для различных целей".
Так, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр в Сохэ на западе страны, где руководил испытанием "мощного ракетного двигателя нового типа, способного выводить на геостационарную орбиту спутники".
Такая ракета-носитель может эксплуатироваться для различных типов спутников, включая используемые для наблюдения за Землей. Северокорейский лидер также приказал "запускать больше спутников для различных целей, чтобы совершенствовать местные технологии и тем самым превратить нашу страну в ближайшие годы в обладателя таких геостационарных спутников", передал ЦТАК.
Южнокорейские журналисты в публикации обращают внимание, что это первое появление Ким Чен Ына на публике в связи с негражданским мероприятием со дня проведенного 9 сентября пятого ядерного испытания.
9 сентября КНДР объявила об успешном проведении очередного испытания ядерного оружия. До этого ядерные испытания КНДР осуществила в январе этого года, и кроме этого, они имели место в 2006, 2009 и 2013 годах.
Впоследствии СБ ООН провел закрытое экстренное заседание, на котором члены Совета решительно осудили последнее испытание ядерного оружия в Северной Корее и заявили о готовности обсуждать новые серьезные меры в отношении Пхеньяна.
Новый шантаж мира атомом со стороны КНДР — это, видимо, попытка Пхеньяна как можно больше дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове именно во время нарастания политического напряжения в президентской кампании в США, пишет Виктор Каспрук на страницах еженельника "Зеркало недели. Украина". "В общем, эта коммунистическая страна повторяет политику Москвы, которая нацелена на смену мирового порядка. Но делает это несколько иначе. А в конечном итоге Россия и КНДР помогают друг другу", - пишет Каспрук.
Подробнее читайте в материале Виктора Каспрука "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом".Интерфакс