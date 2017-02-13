КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море

В Пхеньяне утверждают, что была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Ким Чен Ын лично руководил запуском баллистической ракеты ЦТАК

КНДР заявили, что проведенные накануне испытания баллистической ракеты в акватории Японского моря были успешными.

Как сообщило агентство Yonhap в понедельник, 13 февраля, официальный Пхеньян отчитался об успешном тестировании возможности оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способности его уклонения от перехвата.

Также сообщается, что ракета Pukguksong-2 среднего и дальнего радиуса воздействия была запущена под большим углом, чтобы не создавать угрозу безопасности соседних стран. Пуском лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, Северная Корея вечером 11 февраля около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".

ЕС и НАТО также осудили испытания и призвали Пхеньян прекратить их.