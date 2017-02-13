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КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море

13 февраля в 01:22

В Пхеньяне утверждают, что была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын лично руководил запуском баллистической ракеты
ЦТАК
В КНДР заявили, что проведенные накануне испытания баллистической ракеты в акватории Японского моря были успешными.

Как сообщило агентство Yonhap в понедельник, 13 февраля, официальный Пхеньян отчитался об успешном тестировании возможности оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способности его уклонения от перехвата.

Также сообщается, что ракета Pukguksong-2 среднего и дальнего радиуса воздействия была запущена под большим углом, чтобы не создавать угрозу безопасности соседних стран. Пуском лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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Напомним, Северная Корея вечером 11 февраля около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".

ЕС и НАТО также осудили испытания и призвали Пхеньян прекратить их.

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР Корея испытания ядерное оружие
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