КНДР заявила о завершении разработки ядерного оружия

Официальное оглашение отражает волю КНДР непрерывно прилагать большие усилия к развитию ядерных вооруженных сил.

Северная Корея завершила разработку ядерного оружия 163gorod.ru

Северная Корея завершила разработку ядерного оружия, говорится в материалах, распространенных посольством КНДР со ссылкой на северокорейский Институт ядерного оружия, заявили в посольстве в РФ.

"В КНДР знакомили людей с важнейшими новостями, такими, как ядерное испытание, как правило, по каналам информационного сообщения ЦТАК (государственное информагентство КНДР – ред.) или заявления правительства. В этот раз об испытании ядерной боеголовки известил Институт ядерного оружия. Какой намек дает официальное оглашение совершенно засекреченного учреждения? Пожалуй, это и есть выражение уверенности в том, что страна, в основном, завершила разработку ядерного оружия", - говорится в материалах, распространенных посольством Северной Кореи.

"Официальное оглашение Института ядерного оружия, можно сказать, отражает волю КНДР непрерывно прилагать большие усилия к укреплению, развитию ядерных вооруженных сил. Нынешнее испытание ядерной боеголовки проведено по планам ТПК (Трудовой партии Кореи – ред.) в области строительства стратегических ядерных вооруженных сил. В связи с успешным проведением испытания ЦК ТПК послал научно-техническим работникам - ядерщикам - горячие поздравления", - отмечается в документах.

КНДР совершила первое подземное ядерное испытание в октябре 2006 г., до сих пор всего - пять раз. Четвертое - испытание водородной бомбы, пятое - совсем недавнее испытание ядерной боеголовки.

"В ходе нынешних ядерных испытаний были окончательно проверены и подтверждены структура, особенности действия, характеристики и мощность стандартизированных и унифицированных ядерных зарядов для дальнейшей установки их на баллистические ракеты наших артиллерийских отрядов "Хвасон" стратегических сил Корейской народной армии", - отмечают в посольстве.

"Раз цель применения ядерного заряда к оружию в основном достигнута, то незачем скрывать факт", - говорится в документе.

В посольстве также обратили внимание на то, что в своем заявлении Институт ядерного оружия подчеркнул: "Будет продолжаться принятие мер по качественному, количественному росту ядерных вооруженных сил государства, призванных защищать наше достоинство, право на существование и подлинный мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной".

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".