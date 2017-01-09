КНДР заявила о готовности к пуску межконтинентальной баллистической ракеты, США намерены сбивать

Программа противоракетной обороны Северной Кореи представляют серьезную угрозу для США, считает глава Пентагона.

Пхеньян предупредил, что уже готов к пуску МБР ЦТАК

Северная Корея готова в любое время и из любого места осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), заявил представитель МИД страны.

"МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием", - говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Вина в том, что КНДР вынуждена развивать ракетную программу, полностью лежит на США, которые десятилетиями продолжают проводить устаревшую политику враждебности в отношении нашей страны, посягая на ее суверенитет и жизненные права", - подчеркнул представитель МИД Северной Кореи.

В тоже время глава Пентагона США Эштон Картер назвал возможность создания ядерного оружия и программу противоракетной обороны КНДР серьезной угрозой для США. Он также заявил о том, что его страна готова сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания "если она будет направлена на нашу территорию или территорию наших друзей или союзников".

Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала.