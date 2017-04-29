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КНДР запустила баллистическую ракету

29 апреля в 04:13


Запуск был неудачным, но вызвал беспокойство в США.

КНДР ракета
В Северной Корее неудачно запустили ракету
Скриншот из YouTube
Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна.

По данным южнокорейских военных, запуск произошел в провинции Южный Пхенган. При этом они пока не смогли установить тип ракеты. Пуск был произведен в 5:30 часов утра субботы, 29 апреля, по местному времени. Ракета полетела в северо-восточном направлении, затем взорвалась. Военное командование Южной Кореи считает запуск неудачным.

Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее в Китае предупредили КНДР о возможности введения собственных санкций в случае новых испытаний ядерного оружия.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.

Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР. 

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги ракета Корея КНДР США санкции
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