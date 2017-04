КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна.

По данным южнокорейских военных, запуск произошел в провинции Южный Пхенган. При этом они пока не смогли установить тип ракеты. Пуск был произведен в 5:30 часов утра субботы, 29 апреля, по местному времени. Ракета полетела в северо-восточном направлении, затем взорвалась. Военное командование Южной Кореи считает запуск неудачным.

Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

