КНДР вновь попыталась запустить ракету

Восьмая попытка КНДР запустить баллистическую ракету за последние семь месяцев потерпела неудачу.

Пхеньян вновь попытался провести пуск ракеты "Мусудан", но неудачно Скриншот из YouTube

В КНДР провалился тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности, утверждают представители армий США и Южной Кореи.

В стратегическом командовании армии США заявили, что ракету пытались запустить с площадки, расположенной недалеко от города Кусонг. В армии Южной Кореи заявили, что ракета взорвалась в воздухе.

По мнению разведки США, Пхеньян вновь попытался провести пуск ракеты "Мусудан", собственной разработки. В прошлом КНДР не раз пыталась запустить "Мусудан", но чаще всего попытки кончались неудачей.

Генштаб Южной Кореи отреагировал на запуск заявлением, в котором осудил "провокации" северных соседей. Япония заявила, что подаст официальную ноту протеста в связи с запуском.

Это была восьмая за последние семь месяцев попытка КНДР запустить баллистическую ракету. В нынешнем году КНДР проявляет беспрецедентный уровень активности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море.

16 октября Пентагон зафиксировал неудачный пуск баллистической ракеты в КНДР . Ранее набыла зафиксирована возросшая активность, свидетельствующая о подготовке к очередному ядерному испытанию.

27 сентября Пхеньян сообщил о завершении разработки ядерного оружия.

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".