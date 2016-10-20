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КНДР вновь попыталась запустить ракету

20 октября в 11:28

Восьмая попытка КНДР запустить баллистическую ракету за последние семь месяцев потерпела неудачу.

КНДР ракета
Пхеньян вновь попытался провести пуск ракеты "Мусудан", но неудачно
Скриншот из YouTube
В КНДР провалился тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности, утверждают представители армий США и Южной Кореи. 

В стратегическом командовании армии США заявили, что ракету пытались запустить с площадки, расположенной недалеко от города Кусонг. В армии Южной Кореи заявили, что ракета взорвалась в воздухе. 

По мнению разведки США, Пхеньян вновь попытался провести пуск ракеты "Мусудан", собственной разработки. В прошлом КНДР не раз пыталась запустить "Мусудан", но чаще всего попытки кончались неудачей. 

Генштаб Южной Кореи отреагировал на запуск заявлением, в котором осудил "провокации" северных соседей. Япония заявила, что подаст официальную ноту протеста в связи с запуском. 

Это была восьмая за последние семь месяцев попытка КНДР запустить баллистическую ракету. В нынешнем году КНДР проявляет беспрецедентный уровень активности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море.

Смотрите фото: КНДР в ближайшие дни может провести новое ядерное испытание
16 октября Пентагон зафиксировал неудачный пуск баллистической ракеты в КНДР. Ранее на полигоне Пхунгери в КНДР была зафиксирована возросшая активность, свидетельствующая о подготовке к очередному ядерному испытанию.

27 сентября Пхеньян сообщил о завершении разработки ядерного оружия.

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями. 

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги ракета КНДР США Корея Южный Япония
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1 комментарий
  • Назарий Яремчук Сегодня, 11:45 Северные собакоеды имеют все шансы сами взорвать свою конченую с_рану, ну уж больно велика статистическая вероятнось. Вкупе с южными и некислой частью Китая. У америкосов может закончится терпение. Ответить Цитировать Пожаловаться
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